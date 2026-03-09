¿Kane fuera? El Bayern de Múnich confía en un Luis Díaz imparable para el duelo ante Atalanta

El estado físico de Harry Kane por un problema reciente en un gemelo arroja dudas de cara al duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, este martes (3:00 p.m. hora de Colombia) en el campo del Atalanta, pero el Bayern de Múnich tiene un comodín guardado en la manga: Luis Díaz. Habitualmente extremo y escudero de lujo del astro inglés, el exatacante del Liverpool ha dado sobradas muestras de que no tiembla al asumir el liderazgo, como ocurrió el viernes, cuando en ausencia de Kane abandonó sus dominios de la banda para asumir labores de nueve más puro y liderar a los muniqueses a una victoria liguera ante el Borussia Mönchengladbach, firmando el primer gol y dando una asistencia en la goleada 4-1. Entérese: Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions: Real Madrid-City y PSG-Chelsea, los duelos más atractivos “Sus números son impresionantes”, sentenció el diario Bild para aplaudir la primera temporada en Alemania de Lucho Díaz (29 años), que ha conseguido 20 tantos y ha dado 16 asistencias en partidos oficiales esta temporada. En el Bayern, al que llegó procedente del Liverpool, solo le supera en esos datos de participación directa en tantos el propio Kane, con 50 (45 goles y 5 asistencias). “Espero que Kane esté. Si lo consigue, genial. Si no, lo haremos con los chicos que tenemos”, avanzó el entrenador Vincent Kompany después del triunfo ante el Gladbach al referirse al inminente viaje a Lombardía, en el que no podrá contar con el arquero Manuel Neuer por lesión.

Díaz, en llave con Olise

Si finalmente Kane no puede estar en el césped del Stadio Di Bergamo o si el ex del Tottenham no está al 100%, Luis Díaz estaría llamado a asumir el rol protagonista, por mucho que él insista en que el colectivo es la auténtica fuerza del campeón de Alemania. “Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad, todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, todo ello con un cuerpo técnico increíble”, destacó en una entrevista el fin de semana con la web del Bayern, pensando ya en la eliminatoria de octavos.

Además de con Kane, Luis Díaz está demostrando esta temporada una enorme sintonía con el francés Michael Olise, con el que ha establecido un dúo que la prensa incluso bautizó como “Oliaz”, haciendo recordar al “Robbery” que conformaron Arjen Robben y Franck Ribéry, dos de los ídolos de la historia reciente del club bávaro. “No somos un equipo de individualidades, sino que todos trabajamos como un colectivo por un objetivo común”, aseguró Olise también este fin de semana a la web de su club, en la previa del choque ante el Atalanta.

