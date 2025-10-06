x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Para mí Luis Díaz es una gran pérdida”: Sturridge sobre la salida del colombiano del Liverpool

Daniel Sturridge lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool, destacando su aporte clave. El colombiano brilla en el Bayern y deja en evidencia su ausencia.

  • “Para mí Luis Díaz es una gran pérdida”: Sturridge sobre la salida del colombiano del Liverpool
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
06 de octubre de 2025
bookmark

Daniel Sturridge, exfutbolista y ahora comentarista, admite que la salida de Luis Díaz del Liverpool fue una pérdida para el club. FOTO: Getty

Bien dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde...y quién más que el Liverpool para reafirmarlo, que vive una temporada amarga y llora la ausencia de Luis Díaz.

Aunque el nivel del guajiro nunca fue puesto en entredicho por su antiguo club, tampoco se esperaba un ascenso tan rápido como el que está teniendo en el equipo alemán, y el reemplazo por el que optaron los reds fue un desacierto. Le contamos de quién se trata.

Le puede interesar: Harry Kane, el goleador que rechazaron de niño por ser “gordito”

Inesperadas fueron las recientes declaraciones de Daniel Sturridge, exjuador del Liverpool y actualmente comentarista deportivo, sobre la ausencia del colombiano en el equipo inglés.

Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él que presionaba a los tres delanteros”, afirmó Sturridge, añadiendo que, aunque el equipo aún tiene fichas importantes como Ekitik o Wirtz, estos se enfocan más en el ataque desde el juego individual y no le aportan tanta asociación como sí lo hacía Díaz.

Los lamentos también estuvieron influenciados por el más reciente reconocimiento a Díaz como jugador del partido en la victoria del Bayern Múnich sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga (3-0). Lucho tuvo una noche de ensueño, anotando dos goles y siendo la figura indiscutible del encuentro.

¿Quién fue el reemplazo de Luis Díaz y cómo le está yendo?

El Liverpool no solo llora la salida de Luis Díaz, sino que el fichaje pensado como su reemplazo ha sido todo un fracaso. El futbolista alemán Florian Wirtz fue fichado por 150 millones de euros, pero sus números son fríos: 0 goles y una sola asistencia en 9 partidos. Aunque la temporada recién comienza, parece que Wirtz no termina de sentirse realmente cómodo, y la verdad, es que tiene una gran responsabilidad al tratar de igualar o mejorar el nivel que dejó el colombiano.

Mientras tanto Díaz, ya registró 5 goles en 6 partidos jugados por la Bundesliga, y 4 asistencias; y está a la espera de contagiar su buena racha en la Champions League próximamente.

El próximo juego del Bayern Múnich será el gran clásico ante el Borussia Dortmund, el sábado 18 de octubre a las 11:30 a.m., donde se espera que Lucho sea titular indiscutible. Mientras que en la Champions se enfrentarán a Brujas, el 22 de octubre a las 2:00 p.m.

Le puede interesar: Fin de semana estelar de los futbolistas colombianos en el exterior: así fueron sus goles

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Daniel Sturridge elogió a Luis Díaz?
Porque considera que su salida dejó un vacío táctico y emocional en el Liverpool, especialmente por su presión y capacidad de asociación.
¿Qué dijo Sturridge sobre el estilo de juego de Díaz?
Destacó que el colombiano presionaba más que cualquier otro delantero del tridente ofensivo.
¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en el Bayern Múnich?
Ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en seis partidos, siendo figura constante del equipo alemán.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida