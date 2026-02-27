“Luis Díaz iba a ser la sorpresa en la lista para el Mundial 2018”: Carlos Bacca confiesa cuál era el plan de Pékerman con el guajiro

Aunque hoy es la máxima figura de la selección Colombia y se prepara para liderar al equipo en el Mundial de 2026, pocos sabían que Luis Díaz estuvo a un paso de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Recientemente, el experimentado delantero Carlos Bacca reveló una anécdota inédita sobre cómo el extremo guajiro, que en aquel entonces apenas brillaba en el Junior de Barranquilla, cautivó a José Néstor Pékerman al punto de estar en sus planes definitivos para la cita mundialista.

De acuerdo con lo que le contó el experimentado delantero a El Heraldo, Díaz estaba destinado a ser la gran sorpresa en la lista de convocados para Rusia. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada justo antes del partido amistoso contra Francia, que representaba la última convocatoria previa a la lista final.

“Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar... a ‘Luchito’ no le dieron los tiempos para que el técnico lo pudiera ver con el grupo”, explicó ante ese medio el actual capitán del Junior.

Esta ausencia impidió que Pékerman consolidara su intención de llevarlo al torneo, dejando al guajiro fuera de la que habría sido su primera experiencia mundialista a una edad muy temprana.