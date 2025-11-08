¡Golazo! Así fue la genialidad de Luis Díaz para marcarle al Unión Berlín por la Bundesliga

Luis Díaz continúa causando sensación con el Bayern Munich. Este sábado, por la décima fecha de la Busdesliga, el colombiano sumó un nuevo gol con la escuadra alemana, que empató 2-2 ante el Unión Berlín, que jugó como local. Lucho, que venía de convertir doblete en el 2-1 como visitante contra el PSG por Champions League, duelo en el que también fue expulsado por una fuerte entrada ante el marroquí Achraf Hakimi, se inventó esta vez una gran jugada para silenciar el Stadion An der Alten Försterei. Lea aquí: Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor” Tras un rebote, Díaz controló primero el balón, hizo una pared con el croata-alemán Josip Stanišiæ, quien se mandó las manos a la cabeza al creer que su devolución había sido muy larga. Pero Díaz, a puro corazón, se deslizó para no dejar salir el esférico del campo, se sacó seguidamente a un rival y después, casi sin ángulo, venció al portero danés Frederik Rønnow en el minuto 27. Y eso que al 44’, de frente contra Rønnow, el criollo tuvo la oportunidad de volver a marcar pero su remate se fue por un lado del arco.

Este fue el tanto número 11 de Díaz en 17 partidos jugados con el Bayern, el sexto por la Bundesliga, en la cual supo adaptarse pronto a su exigente ritmo, y que con su desequilibrio, regate, asocio, asistencias (suma 6) y goles, ha logrado ganarse el respeto de compañeros y rivales. En su nuevo club, después de salir del Liverpool de Inglaterra, el colombiano brilla a la vez gracias al sistema de juego e ideales del técnico belga Vincent Kompany, quien le da prioridad a Díaz para que desplegue sus capacidades, contando a la vez con la generosidad de sus compañeros.