Video | Doblete de Luis Javier Suárez en la victoria de Sporting Lisboa ante Estrela da Amadora

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue el protagonista del Sporting Lisboa este domingo, al marcar doblete en la victoria 4-0 ante Estrela da Amadora en la Liga de Portugal.

Los tantos del samario llegaron en los minutos 11 y 54, respectivamente, mientras con sus compañeros Eduardo Quaresma, a los 7 minutos e Iván Fresneda a los 25. Este triunfo le permite al club del colombiano mantenerse en el segundo lugar de la tabla con 31 puntos.

Con su doblete, el ‘cafetero’ suma nueve goles en la presente temporada de la Liga de Portugal.