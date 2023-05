El técnico Carlo Ancelott i no dudó en dar descanso en la victoria liguera del sábado contra el Getafe (1-0) a hombres como Rodrygo, David Alaba, Karim Benzema o Antonio Rüdiger, y ahorró algunos minutos a Vinicius, Toni Kroos y Modric, con la vista puesta en el miércoles.

‘Libertad de juego’

“El empate del Bernabéu fue bueno, porque en el Etihad tenemos mucha confianza. Aquí tenemos muy buenos resultados”, dijo este martes en rueda de prensa el defensa Kyle Walker.

“En casa nos sentimos libres y esperemos que mañana tengamos esa sensación de libertad de juego”, añadió, por su parte, su técnico, Pep Guardiola.

En la capital española, Rüdiger anuló a Erling Haaland, pero el ariete noruego vuelve a perfilarse como el gran peligro del City.

El delantero nórdico no pudo ver puerta en el martes pasado, pero en su feudo es intratable habiendo marcado 35 de los 52 tantos que acumula esta temporada con su equipo.

Para ayudar a su artillero, Guardiola aseguró este martes que van a “ajustar cosas, cambiar cosas, tenemos que generar más ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros”.

“No es nada especial, no estoy pensando demasiado las cosas, no vamos a cambiar mucho, sólo un par de cosas para hacer que el juego sea más fluido”, añadió rechazando experimentos tácticos.