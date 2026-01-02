¡Sí hay películas para ver este inicio de año en cine! Conozca la historia de La empleada, el thriller literario que abrió la cartelera

La historia es bastante conocida por los lectores voraces de las historias de thriller psicológico: Millie es una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica en una casa aparentemente normal, de una familia pequeña y adinerada. Ella pronto descubre que, detrás de esa fachada impecable se esconden secretos inquietantes. Es la historia de La empleada, el primer libro –de una saga de tres– de la escritora Freida McFadden, que ha sido todo un fenómeno de ventas literarias según nos lo confirmó meses atrás su editorial Penguin Random House: “El fenómeno McFadden ha conquistado ya a más de 15 millones de lectores y el fervor por la serie literaria de La empleada se traduce en calificaciones de cuatro y cinco estrellas que llegan al 90% en páginas como Amazon, por ejemplo. Hasta ahora van tres libros: La empleada (2022), El secreto de la empleada (2023) y La empleada te vigila (2024).

“El secreto de la empleada ganó el premio Goodreads al mejor thriller en 2023 y La empleada, el premio Valencia Negra 2024 en la categoría de mejor novela”, precisaron. Ahora esa historia llega al cine, de la mano del director Paul Feig, reconocido por abordar el empoderamiento femenino desde la comedia en cintas como Spy: una espía despistada (2015) y Chicas armadas y peligrosas (2013). La película se acaba de estrenar en las salas de cine del país con dos actrices como protagonistas: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Cabe anotar que ambas son productoras ejecutivas de la cinta. La dos actrices contaron en una entrevista –cedida por Cine Colombia Distribución para EL COLOMBIANO– sobre su deseo de hacerle justicia al libro: “En el momento en que leí el guion pensé: wow, esto es realmente interesante, y dije: ‘Ah, está basado en un libro. Tengo que leer el libro’, y como soy una gran amante de los libros no pude soltarlo, lo leí de una sentada, y luego conseguí los audiolibros del libro 2 y 3, fue maravilloso”, confesó Sydney Sweeney, quien intepreta a Millie y es una de las actrices del momento. Puede leer: Comienza la temporada de premios; este domingo 4 de enero son los Critics Choice: dónde verlos y nominados Amanda Seyfried, quien interpreta a Nina, considera que en un mar de literatura de este tipo, La empleada es una historia que sobresale y “cuando lees es claro el porqué ha estado en la lista de los más vendidos, lo entiendes totalmente. Hacer una adaptación es difícil, entonces: ¿cómo lo hacemos? Cada persona que lo ha leído se hace su propia idea, se imagina a la gente, aquí solo queríamos servir al libro de la mejor manera posible”. Según la producción de la cinta, esta tiene una tensiónsostenida, además elementos de seducción y un juego psicológico en constante transformación. “La empleada atrapa al espectador desde el primer minuto y se perfila como uno de los estrenos más impactantes del inicio del año”, detallaron.

¿Qué debe esperar el público?