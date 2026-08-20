Maracaná albergará la apertura y la final del Mundial femenino de 2027

El Estádio Jornalista Mário Filho, su nombre oficial, ya había sido anunciado en mayo de 2025 como la sede del último cotejo del Mundial Femenino de fútbol, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio próximos.
Este jueves fue anunciado que el emblemático recinto, con capacidad para 79.000 personas, le ganó el pulso por la inauguración a los coliseos de las otras siete sedes: Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Sao Paulo.
La elección convierte al Maracaná en el tercer estadio en acoger tanto una final del Mundial masculino como del femenino, después del sueco Rasunda de Solna (1958 y 1995), hoy ya demolido, y del estadounidense Rose Bowl de Pasadena (1994 y 1999), según la FIFA.
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La casa del Flamengo y del Fluminense, tradicionales clubes de Brasil, albergó el juego por la corona en 2014 entre Alemania y Argentina, en la que los germanos se impusieron 1-0 sobre Lionel Messi y compañía.
Y ahora será testigo del cotejo en el que la pelota echará a rodar en 2027, con la anfitriona Brasil como protagonista, preasignada como cabeza de serie del Grupo A a la espera de rivales.