¡Histórico! Marie-Louise fue la primera mujer en debutar como entrenadora en la Bundesliga

En una jornada en la que el Bayern puede proclamarse ya campeón de la Bundeliga, parte del protagonismo del fin de semana en Alemania se lo empezó a robar Marie-Louise Eta, primera entrenadora en una gran liga europea. El histórico momento se vivió en Berlín este sábado: Eta se sentó en el banquillo del Union, club de la capital germana que no pudo ganarle al Wolfsburgo y sigue sin escapar a la amenaza del descenso. La primera cita para Eta fue desafiante: 11ª clasificado con un margen de 7 puntos sobre el St. Pauli, 16ª plaza que obliga a disputar un repechaje por la permanencia, el Union recibió al Wolfsburgo, que sigue en zona de descenso directo. Fue la primera de las cinco finales que tendrá que afrontar Eta, que la próxima temporada debería entrenar al Union Berlín femenino... salvo que el club cambie de opinión.

“En estos momentos, nuestro objetivo es la permanencia (...) Lo que todavía no hemos hablado es de su contrato. Lo abordaremos cuando llegue el momento. Pero eso no es lo importante para ella ahora mismo; está centrada en su trabajo, y puede estar segura de que, llegado el momento, la recompensaremos como corresponde”, declaró el director deportivo Horst Heldt el lunes tras anunciar el nombramiento de Eta.

Respaldo total pese a críticas

La nueva entrenadora del Union no es una desconocida en el fútbol alemán: jugó en el Turbine Postadam, club femenino de referencia en Alemania en los años 2000 con el que ganó la Liga de Campeones en 2010, y en 2018, con solo 26 años, colgó las botas para iniciar una carrera como entrenadora.

Tras entrenar en categorías inferiores de la selección alemana, llegó al Union en el verano de 2023 para trabajar en el centro de formación masculino y en noviembre de 2023 fue ascendida al primer equipo, como técnico asistente. El cese el domingo de Steffen Baumgart le dio ahora la posibilidad de entrenar a un equipo de la máxima categoría del fútbol alemán, lo que ha provocado también algunas críticas. Lea: Lucho Díaz puede ser campeón en un fin de semana lleno de fútbol: conozca la agenda de los colombianos “Me parece increíble que tengamos que lidiar con esto a día de hoy. Estamos hablando de una líder altamente competente, y pueden tener la certeza de que todos en el Union, tanto en la grada como dentro del club, apoyan al 100% esta decisión y harán todo lo posible para que esto no dé pie a más discusiones en el futuro. Es simplemente vergonzoso”, declaró Heldt.

Título virtual

El otro punto de interés del fin de semana se situará el domingo en Múnich, donde el Bayern, del colombiano Luis Díaz, puede proclamarse ya campeón por 35ª ocasión en su historia y seguir aspirando al triplete tras haberse clasificado para semifinales de Champions luego de haber eliminado el miércoles al Real Madrid, equipo ante el cual el guajiro, con un tanto, fue una de las figuras. El equipo bávaro recibe al tercer clasificado, Stuttgart, y tendrá la primera ocasión de ganar el título, sobre todo porque el Dortmund perdió 2-1 en su visita a Hoffenheim este sábado. Siga leyendo: Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz: “Jugó sin miedo ante el Real Madrid” Bloque de preguntas y respuestas: