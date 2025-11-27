x

Autoridades se alistan para la masiva asistencia que tendrá el concierto de J Balvin en Medellín

La Secretaría de Movilidad indicó que tendrá un despliegue coordinado con personal de tránsito en la zona todo el día. Conozca el plan de movilidad, las estaciones habilitadas y las recomendaciones para un regreso seguro.

  • Después de seis años, J Balvin vuelve a cantar a Medellín, se espera que a su concierto asistan más de 44.000 personas. FOTO: Esneyder Gutiérrez Cardona.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
bookmark

La Secretaría de Movilidad de Medellín y el Metro se preparan para la masiva asistencia que tendrá la ciudad con el concierto de J Balvin. El Metro anunció que operará de manera continua durante la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre para facilitar la movilidad de los asistentes al concierto Ciudad Primavera de J Balvin, que se realizará en el estadio Atanasio Girardot.

El servicio especial comenzará a las 11:00 p.m., con ingreso habilitado únicamente para la línea A y B, con las estaciones Estadio y Floresta, mientras que la salida estará habilitada en todas las estaciones de la línea A entre Niquía y La Estrella, y en la línea B entre San Javier y San Antonio.

Le puede interesar: Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

Personal operativo, de seguridad y técnico del sistema Metro estará disponible para atender la afluencia de usuarios cuando el Puesto de Mando Unificado informe la finalización del concierto.

Desde el Metro afirmaron que la operación se mantendrá sin importar la hora en la que se termine la presentación del cantante paisa, incluso durante la madrugada del domingo, 30 de noviembre, fecha en la que además el sistema celebra sus 30 años de funcionamiento.

El Metro recomendó a los pasajeros recargar previamente la tarjeta Cívica (incluida la edición especial “Ciudad Primavera”) pues los puntos de venta estarán habilitados hasta las 11:00 p.m.

Lea más: De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez

También pidió tener el medio de pago listo al ingresar, no bloquear las puertas y abstenerse de consumir alimentos o bebidas dentro del sistema, así como evitar ingresar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín indicaron que si bien no habrá medidas especiales, si se tendrá regulación en la zona todo el día, con personal alrededor del estadio para garantizar la movilidad de los asistentes y evitar trancones.

Esta operación especial responde a la masiva asistencia esperada para el concierto, que marca el regreso de “El niño de Medellín” a su ciudad natal después de seis años. En el estadio se espera que asistan más de 44.000 personas. Según datos de KAYAK.com.co, las búsquedas de vuelos hacia Medellín entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025 aumentaron un 75% frente al mismo fin de semana de 2024.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿El Metro operará toda la noche por el concierto de J Balvin?
Sí. El Metro de Medellín ha confirmado que operará de manera continua durante la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre. El servicio especial iniciará a las 11:00 p.m. y se mantendrá hasta que finalice el concierto.
¿En qué estaciones puedo ingresar al Metro después del concierto?
El ingreso al sistema después de las 11:00 p.m. estará habilitado únicamente por las estaciones Estadio y Floresta (Línea A y B). La salida, sin embargo, estará permitida en todas las estaciones de la Línea A y la Línea B.
¿Habrá cierres viales especiales en los alrededores del Atanasio Girardot?
La Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que no habrá medidas especiales de cierre vial. No obstante, sí se contará con personal de regulación de tránsito en la zona del estadio Atanasio Girardot para garantizar el flujo vehicular y evitar trancones.
