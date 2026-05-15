Sebastián Villa y la polémica que divide al país: ¿segunda oportunidad o mal mensaje?

La inclusión de Sebastián Villa en la prelista de convocados al Mundial ha abierto un intenso debate en el entorno del fútbol colombiano y en la opinión pública. La decisión del técnico Néstor Lorenzo ha dividido a aficionados, analistas y usuarios en redes sociales entre quienes consideran que el delantero merece una segunda oportunidad por su rendimiento deportivo y quienes creen que su presencia envía un mensaje equivocado a la sociedad debido a sus antecedentes judiciales en Argentina. Villa atraviesa un momento futbolístico destacado y para muchos su nivel justificaba aparecer entre los 55 jugadores bloqueados por la selección. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, sus defensores argumentan que atraviesa un buen presente, que mantiene desequilibrio en ataque y que puede aportar experiencia y velocidad en competencias de alto nivel. Además, señalan que el futbolista ya resolvió sus asuntos judiciales y actualmente no tiene cuentas pendientes con la justicia argentina.

Sin embargo, el debate trasciende lo futbolístico. El atacante fue condenado en una causa relacionada con violencia de género y posteriormente absuelto en otra por abuso sexual tras un acuerdo extrajudicial. Para quienes rechazan su convocatoria, esos antecedentes son suficientes para considerar que no debería representar al país, independientemente de su rendimiento dentro de la cancha. Según esta postura, la selección nacional también debe representar valores éticos y sociales, especialmente en un contexto donde los casos de violencia de género generan permanente discusión pública. La decisión de Lorenzo también ha sido objeto de análisis. El entrenador explicó que habló personalmente con el jugador y que percibió sinceridad en sus palabras, además de considerar que su rendimiento deportivo lo hacía merecedor de integrar esta prelista. No obstante, reconoció el impacto social que genera su llamado y la controversia que inevitablemente produciría. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol respaldó la inclusión del jugador al aceptar su bloqueo en la convocatoria preliminar, priorizando el criterio deportivo y la situación judicial actual del futbolista. Esa postura también ha sido interpretada de distintas maneras: algunos consideran que corresponde respetar el derecho del jugador a continuar con su carrera profesional, mientras otros creen que el fútbol no puede desligarse de la responsabilidad social que implica representar a un país.