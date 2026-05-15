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Golpe al narcotráfico: Guardia Costera de EE.UU. incautó 3 toneladas de cocaína cerca de Cartagena

Debido a las acciones de autoridades estadounidenses cerca a la ciudad amurallada, hubo capturados y embarcaciones hundidas.

  • Guardia Costera de Estados Unidos atacó lancha cerca a la costa con Cartagena y decomisó más de 3.000 kilos de droga. Fotos: captura video @USCG
    Guardia Costera de Estados Unidos atacó lancha cerca a la costa con Cartagena y decomisó más de 3.000 kilos de droga. Fotos: captura video @USCG
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Las fuerzas estadounidenses continúan ejecutando sus operaciones contra las drogas en aguas internacionales. En la más reciente, la Guardia Costera dio un importante golpe al narcotráfico y decomisó cerca de 3.000 kilos de cocaína cerca a Cartagena.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde la autoridad norteamericana detalló que se detuvieron 3 embarcaciones cerca a la costa de la ciudad amurallada.

Lea también: Video | Guardia Costera de Estados Unidos destruyó con artillería pesada una lancha de narcos en el Pacífico

Al parecer, según el reporte oficial, uno de los botes no se habría detenido ante las advertencias de los militares, por lo que se habría optado por el uso de la fuerza para su captura. En el operativo participó la tripulación del Comando Sur que navega a bordo del buque de guerra Tahoma además de un helicóptero estadounidense.

Como resultado de estas acciones se incautaron 6.085 libras de cocaína que estarían valoradas en 45,8 millones de dólares, algo más de 173.000 millones de pesos colombianos. También fueron aprehendidos 9 presuntos contrabandistas. Las embarcaciones fueron hundidas.

Desde el año pasado las fuerzas estadounidense han desbordado una serie de bombardeos y ataques en aguas del océano Pacífico y el mar Caribe con el fin, al parecer, de combatir transporte de drogas por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos.

Dichas acciones han dejado, según la Guardia Costera, alrededor 250.000 kilos de estupefacientes. Los cuestionamientos a esas operaciones llegan por el lado de las víctimas humanas, pues desde septiembre hasta este año se contabilizan 182 fallecidos en medio de los bombardeos.

Sobre las explicaciones que desde el Congreso de Estados Unidos se ha exigido respecto a esas operaciones, la administración de Donald Trump no ha aportado evidencias determinantes sobre que las llamadas narcolanchas transporten drogas, algo que aún mantiene abierto el debate de la legalidad de esas operaciones.

A diferencia de las operaciones anteriores, esta última no terminó con la ejecución en altamar de los señalados narcotraficantes. Sólo en el mes anterior se hicieron al menos 7 ataques en aguas internacionales.

Siga leyendo: Estados Unidos ha matado casi 200 personas en operaciones contra el narcotráfico en las aguas de América Latina

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