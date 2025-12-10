Lionel Messi regresará al Atanasio Girardot después de 13 años; enfrentará a Nacional

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 fue presentado formalmente el amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, previsto para finales de enero en el estadio Atanasio Girardot.
La rueda de prensa, realizada en el mismo escenario, buscó dejar claro que este encuentro, denominado con ambición como “El partido de la historia”, aspira a marcar un antes y un después en la memoria futbolera de Medellín y del país.
El evento, que volverá a recibir a Messi después de 13 años de haber pisado la grama del Atanasio Girardot, iniciará su preventa desde el viernes 12 de diciembre, pero no para todos. En esta nota le contamos cómo adquirirlas y recordaremos otras las leyendas del fútbol que han brillado en el “El Coloso de la 74”.