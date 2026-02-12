Alcalde de Lorica, Córdoba, que se quedó por fuera de Consejo de Ministros confirmó que Presidencia sí los citó

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que los alcaldes de al menos 10 municipio de Córdoba que se quedaron esperando, sentados en el suelo, para entrar al Consejo de Ministros del pasado lunes no fueron invitados al encuentro, uno de los mandatarios locales controvirtió lo que dijo el jefe de Estado y confirmó que sí fueron citados para participar en la reunión en Montería. Y es que luego de que circulara en redes sociales una fotografía de siete alcaldes de los municipios más afectados por las inundaciones en Córdoba sentados en el suelo esperando por ser escuchados por el presidente –que llegó tres horas tarde al Consejo de Ministros– y que finalmente no tuvieron cabida en el encuentro, el presidente sostuvo que ninguno de ellos había sido invitado.

“Críticas de alcaldes que se tiraron por ahí en un corredor a decir que no los recibimos. No, esto es un Consejo de Ministros que tiene unas normas y unas reglas, no estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario ya el martes, cuando continuó el consejo, que se suspendió en la madrugada. Lea aquí: “Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba Algunos de mandatarios que aparecieron en la foto son los de Canalete (Yeis Lenis Simanca), Cotorra (María Eugenia Díaz), Tierralta (Jesús David Contreras), Lorica (Carlos Mario Manzur), Moñitos (José Félix Martínez), Puerto Libertador (Alberto Rubio), Puerto Escondido (Ivis Judith Marzola), y Ciénaga de Oro (Alejandro Mejía), el municipio donde justamente nació el presidente. Pues bien, tras lo dicho por el presidente, el alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, controvirtió asegurando que los alcaldes llegaron hasta el lugar donde se llevó a cabo el Consejo de Ministros porque sí fueron citados por Presidencia.

“Nosotros recibimos una invitación por parte de Presidencia el día antes donde nos citaban de manera presencial al Consejo de Ministros, nosotros fuimos, algunos alcaldes se fueron antes”, aseguró el alcalde en diálogo con Noticias Caracol. Manzur contó que hasta les tomaron lista en el lugar “para ingresarnos y después dijeron que no habían autorizado”. Siga leyendo: “40 mil hectáreas en Córdoba están bajo el agua”: director UNGRD sobre magnitud de lluvias “Eso fue un poco triste porque lo que queríamos era que el presidente de pronto dijera: ‘Hombre, alcaldes, ustedes no están solos’, aquí vinimos a que el presidente y todo el Gobierno y todos sus ministros apoyaran lo que está pasando en el departamento. Eso no ocurrió”, agregó el mandatario local, sin desconocer que el director de la UNGRD se comunicó con él para coordinar acciones para atender la emergencia en su municipio. El alcalde de Lorica reconoció su desilusión por no haber podido participar en el consejo en el que sí estuvieron el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.