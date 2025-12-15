“Uno no puede cerrar las puertas”: Miguel Ángel Borja sobre posible fichaje con Boca

Ni la propia victoria de Estudiantes sobre Racing en la final del Torneo Clausura de la Liga Argentina, pudo opacar los rumores del posible destino de Miguel Ángel Borja, una vez se termine el vínculo con River Plate al finalizar el año. Aunque en principio, la salida más segura del colombiano era México y los hinchas de la banda cruzada le deseaban lo mejor al que una vez fue su máximo goleador; los crecientes rumores de un posible fichaje por parte de Boca han suscitado rumores de traición y del otro lado la respuesta tampoco es muy positiva. Le contamos lo que se sabe del posible fichaje del River por Borja y lo que él mismo dice sobre su futuro.

La salida de Miguel Ángel Borja con River fue agridulce

El próximo 31 de diciembre de 2025, el colombiano da por terminada su relación con River Plate tras tres años de contrato, alegrías y numerosos goles. Pese a que las cifras del colombiano en el club son impresionantes con 59 partidos, 62 goles y 10 asistencias, cifras que lo convierten en el delantero colombiano con más anotaciones en la historia del club, igualando la marca de Juan Pablo Ángel; el 2025 no fue el mejor año para Borja con el club de la banda cruzada; únicamente marcó ocho goles en 48 partidos, y con el tiempo dejo de ser considerado parte del once inicial, razón por la que Marcelo Gallardo no lo consideró para el plan de 2026.

Durante el año Miguel Ángel Borja también sintió la frialdad de la hinchada y el descontento que en ellos produjo su bajo rendimiento. A pesar de ello, una vez confirmó su salida del club, millones de hinchas le desearon lo mejor en su próximo equipo y le agradecieron por las noches de alegría que le aportó al club. Sin embargo, los hinchas no contaban con la posibilidad de que el futuro de Borja estuviera en Boca Juniors, eterno rival de los millonarios, y que desencadenaría una posible traición según códigos no escritos del fútbol argentino.

Así va el fichaje de Boca Juniors con Miguel Ángel Borja

Todo parecía estar arreglado para el delantero colombiano con Cruz Azul de México, donde también juegan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta. El club mexicano le habría ganado la carrera a Pumas ofreciéndole un proyecto deportivo más sólido y mejores condiciones para asegurar su fichaje como agente libre. Sin embargo, durante la última semana un movimiento inesperado sacudió el mercado de fichajes y los rumores contaban una posible conversación entre Borja y Juan Román Riquelme, lo que sugería un cambio de banda arriesgado para el orgullo del hincha millonario. En el pasado (2021) se confirmó que luego de la Copa América, Miguel Ángel Borja tuvo conversaciones con el extinto Consejo de Fútbol. Nunca se concretó nada ya que el delantero tenía contrato con Palmeiras y luego se decidió que llegaría al Junior de Barranquilla.

En ese orden de ideas, se rumora que Boca siempre lo ha tenido en carpeta, o por lo menos hasta que decidió irse a River, momento en el que los Xeneize, se decidieron por un proyecto con Roger Martínez. Durante la última semana, fue el diario Olé el encargado de confirmar un avance en las conversaciones entre Borja y Riquelme. En sus redes sociales, el diario publicó: “según la información que llega desde Ezeiza, es más posible que nunca: el colombiano podría convertirse en el próximo ‘9’ del Xeneize”.

Línea de tiempo de lo que ha sucedido con Miguel Ángel Borja

Martes 9 de diciembre: se hicieron públicas algunas declaraciones y detalles de la negociación de Miguel Ángel Borja con Cruz Azul de México, donde se confirmaba su futuro en el club y que el colombiano no recibiría cuota de traspaso por su ficha al ser agente libre, pero que el salario sería una cifra aproximada de 1.5 millones de dólares. Jueves 11 de diciembre (P. M.): Miguel Ángel Borja le concedió una entrevista a ESPN, donde sin profundizar mucho habló de la posibilidad de quedarse en Argentina.

“Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé. Ahora estoy pensando en las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia”, indicó Borja en la entrevista. Luego, al delantero le preguntaron que sí hubo en algún momento conversaciones con Boca Juniors, a lo que afirmo sin titubeos. “¿Si me llama Román? No me pongas en esas ... tengo a un hermano aquí que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas y la puerta de regresar a Argentina quedó abierta”, comentó. Y cerró el tema diciendo que, en caso de presentarse una posibilidad, habría que escuchar la oferta, afirmando que la grandeza del club es innegable: “Boca, siempre es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, con las Libertadores que tiene, las ligas”, finalizó el colombiano.

Jueves 11 de diciembre (A. M.): El mismo diario confirmó el domingo 14 de diciembre, que previo a la entrevista del jueves, Borja tuvo conversaciones con el club y por eso fue tan abierto con la posibilidad de considerar un fichaje, siendo esté el primer contacto oficial entre ambas partes.

¿Qué dicen los hinchas? Una traición imperdonable de Miguel Ángel Borja

Aunque Borja parece estar abierto a cualquier posibilidad que le garantice un buen futuro, los hinchas de ambos bandos no parecen haber recibido la noticia con igual agrado. Si el fichaje se llegara a concretar, sería un movimiento inusual en la historia del fútbol argentino al tratarse de una de las rivalidades más intensas del fútbol. Aunque parezca caprichoso, se trata de dos instituciones que representan polos culturales y sociales opuestos, y sus hinchas viven cada duelo como una cuestión de honor. Como era de esperarse la indignación, aunque sea solo un rumor; Bolavip propuso una encuesta en su canal de Whatsapp de Boca y les preguntó a los hinchas si les gustaría que llegue Miguel Ángel Borja al club. Y los resultados fueron contundentes: más de 4 mil personas votaron que no, unas 520 afirmaron no estar seguros y más de 1300 dijeron que sí querían que llegue. Por el lado de River, los hinchas en redes sociales ya han comenzado con mensajes de odio y rechazo por el posible fichaje: “Sos ideal para ese club, ándate a Boca, sos un desagradecido”, publicó uno de los millonarios en X.