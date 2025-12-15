“Uno no puede cerrar las puertas”: Miguel Ángel Borja sobre posible fichaje con Boca

Ni la propia victoria de Estudiantes sobre Racing en la final del Torneo Clausura de la Liga Argentina, pudo opacar los rumores del posible destino de Miguel Ángel Borja, una vez se termine el vínculo con River Plate al finalizar el año.
Aunque en principio, la salida más segura del colombiano era México y los hinchas de la banda cruzada le deseaban lo mejor al que una vez fue su máximo goleador; los crecientes rumores de un posible fichaje por parte de Boca han suscitado rumores de traición y del otro lado la respuesta tampoco es muy positiva. Le contamos lo que se sabe del posible fichaje del River por Borja y lo que él mismo dice sobre su futuro.