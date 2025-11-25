Millonarios confirmó que sí contactó a James para ficharlo, ¿hay posibilidad de que llegue?

Mientras los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 definen al campeón del segundo semestre, la planificación del 2026 ya está en marcha en los clubes que quedaron fuera de la fase final y Millonarios F.C. es uno de ellos.
El club no solo presentó a su nuevo director deportivo, sino que también se mueve activamente en el mercado de fichajes, confirmando un interés que encendió la ilusión de la hinchada: la posible llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano.