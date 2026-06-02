Impresionante: Así fue la llegada de Nacional a Barranquilla y el banderazo de los hinchas en la Arenosa

Con un optimismo desbordado, los aficionados de Atlético Nacional llegaron a Barranquilla para acompañar a los dirigidos por Diego Arias para el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay.
Desde la salida del equipo de Medellín hasta la llegada a la Arenosa, los jugadores han recibido el cariño y el respaldo de los hinchas verdolagas que tienen la ilusión de ganar el título 19 de la Liga BetPlay.
Además, como ya es costumbre, los aficionados prepararon el tradicional banderazo en el que los jugadores y cuerpo técnico verdolaga recibieron el respaldo y cariño de los seguidores.