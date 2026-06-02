Vuelve El sueño del pibe, el puente entre el teatro y el fútbol

Este jueves, a seis días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, vuelve a las tablas El sueño del pibe, una de las primeras obras del Águila Descalza, estrenada en 1985. La obra, como la ilusión de ser campeones, vuelve renovada. Lea también: País Paisa, así se verá la obra de El Águila descalza a cuarenta años de su estreno Esta nueva versión, titulada El sueño de pibe La herencia, es una especie de secuela de la original, pues retoma la historia a través de Lukas Yunior, sobrino de Lukas, el protagonista, del que hereda el gusto por el tango, la pasión por el fútbol –especialmente por el Deportivo Independiente Medellín– y el muro que nunca terminó de construir. La obra, que estará a cargo de Shamir Rojas y Valeria Wills, actores de Elencos Águila, incluye tres nuevos personajes y varias sorpresas más. “Esta es una obra que se está actualizando todo el tiempo dependiendo de cómo va el fútbol, entonces quisimos darle un aire desde nosotros. No es una imitación, sino una apropiación, una continuación de la obra con un doble propósito, por eso el subtítulo de La Herencia, porque no solo continuamos la historia, sino que honramos y agradecemos el legado cultural y creativo del Águila Descalza. Esta libertad que nos dan es un gran regalo”, dice Shamir. El sueño del pibe es el tercer montaje de Elencos Águila, el grupo de actores que está dando nueva vida a viejas obras del Águila Descalza. Las funciones empezaron en septiembre del año pasado. Valeria y Shamir montaron Mañana le pago, y Ferney Arboleda y Flora Rodríguez hicieron No vuelvo a beber.

Otro teatro, otro fútbol

Con El sueño del pibe, el Águila Descalza le empezó a dar forma a ese teatro tan propio y singular que han desarrollado en estas cuatro décadas de trayectoria como compañía. “Para el montaje de El sueño del pibe hicimos largos recorridos tomando fotografías a los jugadores de fútbol callejero. Íbamos al estadio y a los alrededores a percibir el ambiente de la fiesta (...) La obra caló hondo en la gente. Lukas estaba hablando un idioma que tocaba fibras íntimas. Desde el fútbol y desde la voz de ese desdichado hincha, el personaje tendía un puente que ayudaba al público a acercarse al teatro sin prevención”, recuerda Cristina en el libro Mucha Gracias, que recoge la historia del Águila Descalza. La obra, que está inspirada en el texto del brasileño Carlos Queiroz Telles, puso en escena a la ciudad. “Cuando se estrenó la obra, Cristina, aparte de actuar, recibía boletería, manejaba luces, sonido, todo; entonces las intervenciones de Magola (su personaje) eran mucho más pequeñas y al final, entonces nos pusimos a la tarea de buscar en las historias que narra Lukas nuevos personajes que pudiéramos traer a escena”, dice Valeri Wills. Ya nada es igual, ni el fútbol ni el teatro, y la obra, desde el principio, ha dado cuenta de esa transformación. El título ha cambiado; la primera versión se llamó El sueño del pibe, historias de fútbol colombiano del Dorado a los extraditables. El libreto se ha actualizado con el pasar de los mundiales y otros torneos, y el Águila se ha renovado. “Esta nueva versión le da un nuevo matiz a la obra. Hay una recreación del personaje de Magola y se construyen dos nuevos personajes por parte de Valeria Wills: el albañil bogotano y la porrista argentina, lo cual nutre la escena y equilibra un texto que inicialmente había sido un monólogo. Ha sido maravilloso darles a los actores la libertad de dejar su impronta en los libretos y permitirles que desplieguen su creatividad. El resultado es asombroso, el público ha recibido muy bien los montajes”, cuenta Cristina Toro. Le puede interesar: El Águila Descalza estrena museo y exponen allí la historia de Medellín El sueño del pibe, La herencia se estará presentando de jueves a sábado, del 4 al 27 de junio. El estreno de la obra, es también el estreno de la Sala Aguacate, un nuevo espacio en el Solar del Águila, el epicentro cultural del Águila Descalza en el barrio Prado.

El sueño del fútbol como poesía