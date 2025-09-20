Diego Arias y Juan José Arias, doble refuerzo de Atlético Nacional para el duelo ante Unión Magdalena

El apellido Arias será protagonista este domingo en Santa Marta, cuando Atlético Nacional visite al Unión Magdalena desde las 4:10 p.m., por la fecha 12 de la Liga BetPlay-2. Los verdes llegan con la necesidad de ganar y, curiosamente, tendrán un “doble refuerzo”: uno en el banquillo y otro en el campo. Por primera vez, Diego Arias asumirá el reto de dirigir al equipo tras la salida de Javier Gandolfi. El exmediocampista, que lo ganó todo con Nacional, toma el timón en un momento complejo, con la misión de recomponer la confianza y guiar al grupo hacia la clasificación entre los ocho. Desde afuera será voz de liderazgo y experiencia, mientras que adentro, otro Arias buscará consolidarse: Juan José, el joven defensor que empieza a hacerse un nombre propio en el club.

El partido no será sencillo. La incógnita sobre el estado mental del plantel después de la salida del anterior técnico sigue abierta, pero la camiseta verde obliga a salir a ganar, más aún en un momento en que los resultados recientes han sido esquivos. Nacional suma tres encuentros sin victoria y su última alegría fue el pasado 31 de agosto frente a Envigado. En medio de ese panorama, Juan José Arias se erige como una de las certezas que dejó Gandolfi. A sus 21 años ya acumula 16 partidos como titular en esta temporada, mostrándose sólido junto a William Tesillo en la zaga. Ha cometido errores propios de su juventud, pero cada tropiezo lo ha convertido en un jugador más fuerte y maduro, forjando el carácter que demanda un club de esta magnitud.

En el banco lo observará de cerca Diego Arias, el capitán de mil batallas que nació en la Perla del Otún y siempre tuvo a sus padres como guía en la vida. “Mis padres fueron una gran guía. Me inculcaron siempre el respeto y después los demás valores que han sido fundamentales para mí”, recordó en una entrevista. Curiosamente, esas mismas palabras podrían haber salido de la boca de Juan José, quien también resalta la influencia de su familia en su formación.

El palmarés de Diego habla por sí solo: 10 títulos con la camiseta verdolaga, entre ellos cinco ligas, dos Copas Colombia, una Superliga, la histórica Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana. Juan José, por su parte, sueña con ser igual de exitoso y no esconde que uno de sus grandes anhelos es levantar la Libertadores con Nacional. Aquella misma que en 2016 celebró como hincha desde la tribuna, mientras Diego la conquistaba en el campo como jugador.