Diego Arias y Juan José Arias, doble refuerzo de Atlético Nacional para el duelo ante Unión Magdalena

El apellido Arias será protagonista este domingo en Santa Marta, cuando Atlético Nacional visite al Unión Magdalena desde las 4:10 p.m., por la fecha 12 de la Liga BetPlay-2. Los verdes llegan con la necesidad de ganar y, curiosamente, tendrán un “doble refuerzo”: uno en el banquillo y otro en el campo.
Por primera vez, Diego Arias asumirá el reto de dirigir al equipo tras la salida de Javier Gandolfi. El exmediocampista, que lo ganó todo con Nacional, toma el timón en un momento complejo, con la misión de recomponer la confianza y guiar al grupo hacia la clasificación entre los ocho. Desde afuera será voz de liderazgo y experiencia, mientras que adentro, otro Arias buscará consolidarse: Juan José, el joven defensor que empieza a hacerse un nombre propio en el club.