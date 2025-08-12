Toda la carne en el asador: Nacional tendrá su nómina de lujo y tres juveniles para enfrentar a Sao Paulo por Copa Libertadores

Para los hinchas de Atlético Nacional es el partido más importante que han jugado en lo que va del año. La obsesión de la afición es que el cuadro verde llegue lejos en la Copa Libertadores. Por eso, saben que es importante sacar un buen resultado contra Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la “Gloria Eterna”, que se juega este martes en el Atanasio Girardot desde las 7:30 p.m. El cuadro verde, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, es consciente de la necesidad de conseguir una victoria en casa, para llegar con algo de tranquilidad a la vuelta, que se disputará el próximo 19 de agosto en el estadio Morumbi de Sao Paulo, en Brasil, donde el cuadro Paulista es fuerte, difícil de vencer.

¿Quiénes son los convocados por Gandolfi para enfrentar a Sao Paulo?

Los últimos dos enfrentamientos entre ambos equipos por instancias definitivas de Copa Libertadores traen buenos recuerdos para los antioqueños. ¿Por qué? Fueron en la semifinal de la edición del 2016, cuando terminaron levantando su segundo título. En la ida, que se disputó en Brasil, los verdes ganaron 0-2. Durante la vuelta, jugada el 13 de julio de 2016 en el Atanasio Girardot, el elenco local se impuso 2-1. En ambos juegos Miguel Borja celebró los goles del cuadro colombiano. En aquella serie también brilló Marlos Moreno, entonces un joven de 19 años que era consciente de que, una vez terminara su participación en la Copa, se iría para el fútbol de Eruopa.

Ahora, nueve años después, Moreno regresó siendo un futbolista maduro, de 28 años, al Rey de Copas para intentar ayudarlo a avanzar a cuartos de final del torneo continental. Marlos y el argentino Juan Bauzá son las principales novedades entre los convocados por Gandolfi para el partido de ida de los octavos de final.

Por lo demás, en la lista de futbolistas concentrados no ha más “sorpresas”. Los arqueros son David Ospina y Harlen Castillo. En defensa estarán Juan José Arias, Simón García, William Tesillo, César Haydar, Andrés Felipe Román, Joan Castro, Camilo Cándido, Andrés Salazar. Para el mediocampo el timonel argentino llamó a Luis Miguel Landazuri, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Billy Arce, Edwin Cardona, Juan Bauzá. En ataque, las fichas serán el juvenil Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

¿Nacional tendrá bajas por lesión para el partido de ida contra Sao Paulo?

Tres futbolistas que, por lo general, tienen minutos en los remates de partido de Nacional, están en el departamento médico y se perderán el juego de ida de octavos de final de la Libertadores. De acuerdo con el último reporte emitido por el cuadro verde, Dairon Asprilla sufrió una contusión de rodilla, por lo que tendrá una incapacidad de 10 días.