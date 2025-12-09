No es Cristiano: lo que preocupa a Néstor Lorenzo de cara al inicio del Mundial de 2026

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, dijo sentir “confianza” en su selección con miras al duelo que sostendrá en el Mundial de 2026 frente al Portugal de Cristiano Ronaldo, “uno de los mejores equipos del mundo”.
“Estamos tranquilos”, dijo Lorenzo en declaraciones a medios tras el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, pero reconoció que la selección lusa es una “cabeza de serie impresionante”.
Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un conjunto que saldrá del repechaje de marzo entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.
“Me da confianza cuando veo que el equipo está bien”, dijo el entrenador argentino, que llevó a los cafeteros al subcampeonato de la Copa América de 2024.