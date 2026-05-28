Brasil, en alerta por lesión de Neymar antes del Mundial

A quince días del comienzo de la Copa del Mundo en Norteamérica, el astro brasileño Neymar se perderá los amistosos que el Scratch de Carlo Ancelotti jugará contra Panamá, el domingo en Río de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.
El astro de 34 años tiene complicado llegar al estreno mundialista del 13 de junio en Nueva Jersey, pero muchos brasileños confían en contar con él para luchar por el sexto título mundial.
El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó este jueves que una resonancia magnética “identificó una lesión muscular de grado dos”, una rotura parcial de fibras.
Al revelar el diagnóstico y los plazos de baja, Lasmar subrayó que el delantero está en “tratamiento intensivo” y que se “evaluará día a día su evolución”.
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“Sabemos de la grandeza de Neymar. El doctor dejó bien claro cuál es su evolución y tenemos que respetar eso. A ningún jugador le gusta estar lesionado y ojalá que Neymar y todos los jugadores estemos sanos (...). Necesitamos de todos”, dijo en conferencia de prensa el mediocampista Casemiro, uno de los lugartenientes de Ancelotti en la Canarinha.