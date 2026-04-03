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Neymar es señalado de misógino en Brasil por comentario sobre el árbitro: “se despertó con la regla”

A pesar de su aporte en la cancha, al astro brasilero se le vio incómodo por varias situaciones de juego y el comportamiento del árbitro. Esto fue lo que pasó.

  • Neymar aportó en la cancha para el triunfo 2-0 del Santos sobre Remo por el Brasileirão, sin embargo generó malestar por las declaraciones dadas a los medios finalizado el encuentro. Foto: Getty Images
    Neymar aportó en la cancha para el triunfo 2-0 del Santos sobre Remo por el Brasileirão, sin embargo generó malestar por las declaraciones dadas a los medios finalizado el encuentro. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

03 de abril de 2026
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El brasileño Neymar, figura del Santos, se encuentra en el centro de una polémica tras realizar un comentario considerado sexista y misógino contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio.

El incidente ocurrió luego del triunfo del Peixe por 2-0 ante el Remo en una nueva jornada del Brasileirão, donde la actuación deportiva del atacante quedó totalmente eclipsada por sus declaraciones.

Lea también: Así le fue a Neymar en su regreso a las canchas tras recuperarse de cirugía de rodilla, ¿llegará al Mundial 2026?

La noche de Neymar fue de contrastes.A pesar de haber contribuido con una asistencia para el primer gol del encuentro, su jornada estuvo marcada por la irritación.

Durante el partido, el jugador tuvo que lidiar con los cánticos provocadores de la hinchada visitante, quienes le gritaban “no va para la Copa”, aludiendo a sus recientes exclusiones de la selección nacional y la incertidumbre sobre su convocatoria por parte de Carlo Ancelotti.

La tensión para el atacante brasilero aumentó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando protagonizó un enfrentamiento físico con el mediocampista uruguayo Diego Hernández. Después de un forcejeo y discusiones, el árbitro decidió amonestarlo, una tarjeta amarilla que tiene graves consecuencias, pues se perderá el próximo clásico contra el Flamengo en el Estadio Maracaná.

Finalizado el encuentro, con notable ofuscación, Neymar atendió a los medios y lanzó la frase que desató el escándalo. En su idioma utilizó la expresión: “Acordou de chico e veio assim pro jogo”.

La frase tendría un contenido lingüístico considerado ofensivo ya que el término “chico” o “amaneció de chico” en Brasil es utilizado como un eufemismo para referirse a la menstruación y tiene su raíz en una época en la que el ciclo menstrual era estigmatizado y considerado como algo sucio o impuro.

“Se despertó con la regla y por eso dirigió así” sería la traducción con el contexto de las declaraciones de Neymar, viralizándose rápidamente y generando un repudio generalizado en redes sociales y medios de comunicación.

El astro brasileño intentó justificar su enfado arremetiendo contra la personalidad del colegiado. “Sávio es así. Quiere ser la estrella del partido, muestra una enorme falta de respeto hacia los jugadores”, expresó el 10, añadiendo que el árbitro se negaba a dialogar y lo ignoraba durante el juego.

A pesar de que en Brasil aún una parte importante de la afición destaca que haya vuelto a territorio sudamericano, las acusaciones de misoginia han desplazado cualquier análisis sobre su rendimiento futbolístico.

Esta polémica llega en un momento crucial en su carrera donde el exjugador del Barcelona y PSG intenta convencer al cuerpo técnico de la Selección para asegurar su lugar en el próximo Mundial.

Siga leyendo: Neymar rompe el silencio: Su mensaje de fe y “fastidio” tras ser descartado para los amistosos de Brasil

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