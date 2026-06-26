Neymar juega su cuarto mundial con Brasil y se une a Ronaldo Nazario, Cafú y más figuras en selecto listado

Aunque Brasil es el equipo más campeón de la historia en la Copa del Mundo con cinco títulos obtenidos, no es normal que un jugador de la canarinha tenga una carrera larga en la élite al nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, dos jugadores que tienen seis mundiales a sus espaldas. Por el lado de los “garotos” ha sido complicada la longevidad en el deporte rey, por eso son contados los jugadores que disputaron cuatro mundiales, listado al que Neymar se unió recientemente.
Neymar da Silva Santos Junior, mejor conocido como Neymar Jr., tiene una carrera envidiable para cualquier futbolista a pesar de sus constantes lesiones, las cuales le han frenado en momentos decisivos de su carrera y por las mismas que se puso en duda su capacidad para estar en el Mundial Norteamérica 2026. A pesar de todo esto, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo convocó para jugar la Copa del Mundo.