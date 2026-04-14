Video| Emocionante gesto de un niño con Neymar: “para que vaya al Mundial”

Cuando se empezaron a retirar los integrantes del equipo brasileño campeón del mundo en el año 2002, se dijo que comenzaba la decadencia del “Jogo Bonito”. El estilo del fútbol brasileño lleno de alegría, de lujos con la pelota y con prioridad a entretener y competir de la mejor manera.

Saliendo del territorio brasileño, el fútbol a nivel mundial fue evolucionando y ese estilo de juego vistoso fue quedando relegado por el nuevo estilo físico, rápido, de orden táctico y de eficacia en ataque que propusieron las grandes ligas europeas a finales de la década de los 2000 hasta la actualidad.

Con cada vez menos intérpretes de un fútbol show, surgió para 2010 una joven estrella en el Santos de Sao Paulo, sí, el mismo equipo donde hizo historia Edson Arantes do Nascimento “Pelé”. Ese hijo de las calles paulistas que deslumbró a propios y extraños era Neymar Jr.

Neymar fue dándose a conocer por su capacidad para eludir rivales, tirar “sombreros”, hacer “caños” o “túneles” a los rivales. A los 19 años ganaría la Copa Libertadores de América con el equipo santista, ganándose un lugar en la historia del blanquinegro, por lo que no es casualidad que las nuevas generaciones le sigan reconociendo su grandeza y más si es en este club.