Nicolás Rodríguez volvió a entrenar con Nacional mientras lucha por demostrar su inocencia. ¿Debe jugar?

El regreso del jugador Nicolás Rodríguez a los entrenamientos con Atlético Nacional ha generado una amplia discusión tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública. La situación combina aspectos legales, derechos laborales y el manejo institucional de un caso sensible que aún no ha sido resuelto por la justicia. Luego de varias semanas apartado de la actividad deportiva, Nicolás Rodríguez ha sido autorizado para reincorporarse a los entrenamientos del club. La decisión se fundamenta, principalmente, en la imposibilidad de vulnerar su derecho al trabajo mientras no exista una condena o decisión judicial en firme en su contra. Desde el entorno del jugador y del club se ha insistido en que, al no haber una resolución definitiva por parte de la Fiscalía, no existen elementos legales para mantenerlo suspendido indefinidamente. En ese sentido, su regreso responde a un principio básico del derecho: la presunción de inocencia.

El proceso judicial sigue abierto A pesar de su regreso a los entrenamientos, el caso legal está lejos de cerrarse. Rodríguez continúa vinculado a una investigación por un presunto caso de abuso sexual denunciado a finales de marzo. La Fiscalía mantiene abierto el proceso, lo que significa que aún se están evaluando pruebas, testimonios y otros elementos que permitan esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha emitido un fallo ni una decisión concluyente que determine responsabilidades. Tanto el jugador como el club han manifestado su interés en que el proceso avance con rapidez, con el objetivo de que se conozca la verdad lo antes posible. Uno de los elementos clave en este momento del caso es la información proporcionada por la defensa del futbolista. Según sus abogados, algunas pruebas practicadas por la Fiscalía habrían arrojado resultados negativos y, además, no coincidirían con el testimonio inicial presentado en la denuncia. Este argumento ha sido utilizado para respaldar la solicitud de reintegro del jugador a la actividad deportiva, al considerar que existen inconsistencias en la acusación. No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor probatorio de estos elementos dentro del proceso. La decisión de Atlético Nacional El club había tomado la determinación de suspender al jugador a finales de marzo, tras conocerse la denuncia. Esta medida buscaba, en su momento, manejar la situación con prudencia mientras avanzaban las investigaciones. Sin embargo, ante la falta de una decisión judicial y la aparición de nuevas pruebas, el club optó por habilitar nuevamente a Rodríguez para entrenamientos grupales e incluso para futuras convocatorias. La institución parece haber optado por un equilibrio entre el respeto al debido proceso y la protección de su imagen, en un contexto particularmente delicado.