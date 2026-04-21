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Nicolás Rodríguez volvió a entrenar con Nacional mientras lucha por demostrar su inocencia. ¿Debe jugar?

El futbolista regresó a entrenamientos mientras continúa vinculado a una investigación por presunto abuso sexual. Aunque aún no se ha emitido una decisión, el jugador fue habilitado para volver a la actividad en medio del debate entre su derecho al trabajo y el curso del proceso judicial.

  • Nicolás Rodríguez podría regresar a las convocatorias del equipo verde para los partidos mientras se resuelve su situación judicial. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Nicolás Rodríguez podría regresar a las convocatorias del equipo verde para los partidos mientras se resuelve su situación judicial. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El regreso del jugador Nicolás Rodríguez a los entrenamientos con Atlético Nacional ha generado una amplia discusión tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública. La situación combina aspectos legales, derechos laborales y el manejo institucional de un caso sensible que aún no ha sido resuelto por la justicia.

Luego de varias semanas apartado de la actividad deportiva, Nicolás Rodríguez ha sido autorizado para reincorporarse a los entrenamientos del club. La decisión se fundamenta, principalmente, en la imposibilidad de vulnerar su derecho al trabajo mientras no exista una condena o decisión judicial en firme en su contra.

Desde el entorno del jugador y del club se ha insistido en que, al no haber una resolución definitiva por parte de la Fiscalía, no existen elementos legales para mantenerlo suspendido indefinidamente. En ese sentido, su regreso responde a un principio básico del derecho: la presunción de inocencia.

El proceso judicial sigue abierto

A pesar de su regreso a los entrenamientos, el caso legal está lejos de cerrarse. Rodríguez continúa vinculado a una investigación por un presunto caso de abuso sexual denunciado a finales de marzo.

La Fiscalía mantiene abierto el proceso, lo que significa que aún se están evaluando pruebas, testimonios y otros elementos que permitan esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha emitido un fallo ni una decisión concluyente que determine responsabilidades.

Tanto el jugador como el club han manifestado su interés en que el proceso avance con rapidez, con el objetivo de que se conozca la verdad lo antes posible.

Uno de los elementos clave en este momento del caso es la información proporcionada por la defensa del futbolista. Según sus abogados, algunas pruebas practicadas por la Fiscalía habrían arrojado resultados negativos y, además, no coincidirían con el testimonio inicial presentado en la denuncia.

Este argumento ha sido utilizado para respaldar la solicitud de reintegro del jugador a la actividad deportiva, al considerar que existen inconsistencias en la acusación. No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor probatorio de estos elementos dentro del proceso.

La decisión de Atlético Nacional

El club había tomado la determinación de suspender al jugador a finales de marzo, tras conocerse la denuncia. Esta medida buscaba, en su momento, manejar la situación con prudencia mientras avanzaban las investigaciones.

Sin embargo, ante la falta de una decisión judicial y la aparición de nuevas pruebas, el club optó por habilitar nuevamente a Rodríguez para entrenamientos grupales e incluso para futuras convocatorias.

La institución parece haber optado por un equilibrio entre el respeto al debido proceso y la protección de su imagen, en un contexto particularmente delicado.

El mensaje del jugador

El propio Nicolás Rodríguez confirmó su regreso a través de redes sociales, donde publicó imágenes entrenando con el equipo acompañadas del mensaje en inglés: “Here I am again” (“Acá estoy de nuevo”).

La publicación ha sido interpretada como una señal de confianza por parte del jugador, quien espera poder retomar su carrera con normalidad mientras continúa su defensa en el ámbito judicial.

La situación pone sobre la mesa varios temas complejos: el manejo de denuncias por presuntos delitos graves en el deporte profesional, el equilibrio entre derechos laborales y responsabilidad social, y el papel de las instituciones mientras la justicia actúa.

Por ahora, el caso de Nicolás Rodríguez permanece en desarrollo. Su regreso a los entrenamientos no implica el cierre del proceso judicial, sino una etapa intermedia en la que conviven la actividad profesional del jugador y la investigación en curso.

La resolución final será clave no solo para el futuro del futbolista, sino también para sentar precedentes sobre cómo deben actuar los clubes y las autoridades en situaciones similares.

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