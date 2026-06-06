Las 5 tareas económicas que el próximo presidente tiene que hacer desde el primer día de mandato

Quien gane el 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia recibe una economía que creció apenas 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsada casi exclusivamente por el gasto público y el consumo interno.
Los motores tradicionales, que son el agro, la construcción, el petróleo, andan fríos o en reversa. Además, la formación bruta de capital, que mide qué tanto está invirtiendo el país en su futuro, toca mínimos de dos décadas. Y la deuda externa equivale al 55% del tamaño de toda la economía nacional.
Eso no es todo. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB. La inflación lleva cuatro años fuera del rango del Banco de la República y los analistas proyectan que cerrará 2026 en 6,45%, muy lejos de la meta del 3%. Asimismo, el Emisor ya respondió subiendo su tasa de interés 200 puntos básicos, de 9,25% a 11,25%, lo que encarece el crédito para empresas y hogares.
Así las cosas, el reto es grande para quien sea el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Por eso, seis centros de pensamiento: Anif, el Consejo Privado de Competitividad, el Centro Regional de Estudios Energéticos, Así Vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y la Fundación para el Estado de Derecho, se unieron bajo la iniciativa Colombia Progresa 2630 para hacer un diagnóstico y proponer acciones concretas para mejorar en cinco frentes: política fiscal, salud, energía, infraestructura y empleo.