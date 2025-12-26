Atlético Nacional avanza por Nicolás Rodríguez: ¿quién es este futbolista?

Atlético Nacional ya empezó a moverse en el mercado con la mirada puesta en reforzar su zona ofensiva. El club antioqueño inició diálogos formales con Orlando City para concretar el préstamo por un año, sin opción de compra, del futbolista colombiano Nicolás Rodríguez, volante de creación o extremo zurdo que actualmente milita en la MLS.
Rodríguez, formado en la cantera de Fortaleza, tomó la decisión de continuar su carrera en el fútbol norteamericano luego de destacarse en el FPC. Sin embargo, su paso por Orlando City no ha tenido la continuidad esperada, situación que abre la puerta para que Nacional intente incorporarlo como una apuesta de presente y proyección.