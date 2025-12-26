x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atlético Nacional avanza por Nicolás Rodríguez: ¿quién es este futbolista?

El Verde inició conversaciones con Orlando City para incorporar en calidad de préstamo a Nicolás Rodríguez, extremo colombiano de 21 años que busca recuperar continuidad tras un paso irregular por la MLS.

  • Nicolás Rodríguez podría llegar al Verde para 2026. FOTO @OrlandoCitySC
    Nicolás Rodríguez podría llegar al Verde para 2026. FOTO @OrlandoCitySC
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Atlético Nacional ya empezó a moverse en el mercado con la mirada puesta en reforzar su zona ofensiva. El club antioqueño inició diálogos formales con Orlando City para concretar el préstamo por un año, sin opción de compra, del futbolista colombiano Nicolás Rodríguez, volante de creación o extremo zurdo que actualmente milita en la MLS.

Rodríguez, formado en la cantera de Fortaleza, tomó la decisión de continuar su carrera en el fútbol norteamericano luego de destacarse en el FPC. Sin embargo, su paso por Orlando City no ha tenido la continuidad esperada, situación que abre la puerta para que Nacional intente incorporarlo como una apuesta de presente y proyección.

Todo indica que una combinación de lesiones y decisiones técnicas impidieron que el jugador nacido en San José del Guaviare lograra consolidarse en el equipo estadounidense. En la última temporada, Nicolás Rodríguez apenas disputó 19 partidos, en los que anotó un gol, entregó una asistencia y acumuló 457 minutos en competencia oficial.

Orlando City tuvo un calendario exigente, participando en MLS, Leagues Cup, MLS Next Pro, US Open Cup y MLS Cup, pero el colombiano no logró ganarse un lugar estable dentro de la rotación, perdiendo protagonismo respecto a las expectativas que se tenían tras su llegada.

El mejor momento, con la camiseta de Fortaleza

El punto más alto del rendimiento de Nicolás Rodríguez se dio en las temporadas 2023 y 2024, cuando defendía los colores de Fortaleza, club que le abrió las puertas del profesionalismo y con el que debutó en 2020. En ese periodo mostró su mejor versión: 41 partidos disputados, 8 goles, 6 asistencias y 2.868 minutos en cancha.

Ese desempeño fue suficiente para despertar el interés del Orlando City, que decidió comprar su ficha convencido de su proyección y capacidad para adaptarse al fútbol internacional. Aunque el salto no se consolidó de inmediato, su talento sigue siendo valorado.

Con 21 años, Nicolás Rodríguez representa una de las nuevas generaciones del fútbol colombiano que emergen desde regiones que en los últimos años han comenzado a aportar talento al profesionalismo. Nacido en San José del Guaviare, es extremo zurdo, pero cuenta con la versatilidad para desempeñarse por ambas bandas.

Su juego se apoya en el perfil cambiado, la velocidad para el desborde, el ataque a los espacios y la capacidad para encarar en el uno contra uno. Además, tiene criterio para participar en el último tercio del campo, ya sea finalizando jugadas o asistiendo a sus compañeros, una cualidad cada vez más buscada en los extremos modernos.

Una apuesta para recuperar protagonismo

Para Atlético Nacional, la llegada de Nicolás Rodríguez en condición de préstamo aparece como una oportunidad para potenciar a un jugador joven, con pasado reciente de alto nivel en el fútbol colombiano y margen de crecimiento. Para el futbolista, el posible regreso al FPC significaría recuperar continuidad, confianza y protagonismo, elementos clave para relanzar su carrera.

Las conversaciones están en marcha y el desenlace dependerá de los acuerdos entre clubes. Mientras tanto, Nacional ya dejó clara su intención: apostar por talento colombiano con proyección, incluso si eso implica traer de vuelta a quienes buscan revancha tras una experiencia internacional compleja.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida