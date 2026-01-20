“No volvería a negociar con James”: el máximo accionista del Junior fue contundente sobre el tema

Hay respuestas que no admiten segundas lecturas. Tres “no” consecutivos, secos, sin titubeos ni matices, bastaron para que el máximo accionista del Junior, Fuad Char sepultara una ilusión que durante meses alimentó titulares, conversaciones de café y la esperanza de miles de hinchas. Cuando en una entrevista con Win Sports le preguntaron si volvería a negociar con James Rodríguez, la respuesta fue inmediata, contundente y definitiva: “No, no, no”.
Detrás de esa negativa no hay una simple postura administrativa ni una diferencia económica. Hay decepción, molestia y, sobre todo, una sensación de haber sido utilizado. Así lo dejó claro el dirigente, visiblemente afectado, al relatar un episodio que hoy define como “un capítulo para el olvido”.