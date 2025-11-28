Así llegan Nacional y DIM a la fecha 4 de los cuadrangulares, ¿cómo se disputará esta jornada?

La fecha 4 de los cuadrangulares semifinales llega con una carga emocional enorme para los equipos antioqueños. Atlético Nacional e Independiente Medellín transitan caminos opuestos, pero ambos conservan una misma ilusión: llegar a la gran final del fútbol colombiano. El Verde, aún dueño de su destino, mantiene vivo el sueño, mientras que el Rojo, obligado a ganar y a mirar de reojo otros resultados, camina por la delgada cuerda de la matemática y la fe. Mientras el Grupo A —el de los antioqueños— se prepara para un domingo y lunes determinantes, este sábado será el turno del Grupo B, donde Tolima, Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga abrirán el telón de la jornada. A las 5:30 p. m., Tolima enfrentará a Santa Fe en un duelo clave, seguido a las 8:00 p. m. por Fortaleza vs. Bucaramanga. En esa zona, el Deportes Tolima lidera las posibilidades de llegar a la final. Si los dirigidos por Lucas González vencen a Santa Fe, darán un paso gigantesco hacia la final, pues llegarían a 10 puntos con dos fechas por disputar.

Para los demás integrantes del grupo —Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga— una derrota sería prácticamente lapidaria. El margen de error se redujo al mínimo, y un tropiezo más puede dejarlos fuera de carrera incluso antes de la última fecha. El Verde: entre decisiones difíciles y la obligación de sumar Atlético Nacional saltará al Metropolitano este domingo con la urgencia de no fallar. El empate 1-1 en Ditaires que dejó sensaciones divididas: carácter para remontar, pero falta de contundencia para ganar. Ahora, en Barranquilla, desde las 6:30 p. m., se enfrentará nuevamente al Tiburón en un duelo que puede marcar su destino. El técnico Arias tiene por delante decisiones de peso. La primera: elegir al reemplazo de Alfredo Morelos, ausente y fundamental en el esquema Verdolaga. Dayron Asprilla y Facundo Batista aparecen como las opciones naturales, aunque el argentino Bauzá no se descarta como falso nueve, una variante táctica que podría sorprender.

La segunda incógnita también genera debate: ¿mantener o no a Edwin Cardona? El creativo, de rendimiento irregular en las últimas jornadas, podría perder su lugar ante el juvenil Juan Manuel Rengifo, quien pide pista como titular. Sea cual sea la fórmula, la consigna es clara: Nacional debe ganar o, en el peor de los casos, no perder para seguir dependiendo de sí mismo. El técnico Diego Arias lo resumió con serenidad y convicción. “Confiamos en que va a ser posible el objetivo que tenemos todos como institución.” El DIM: fe, obligación y un último llamado a la rebeldía Independiente Medellín vive un presente mucho más complejo. El lunes, desde las 8:00 p. m., recibirá al América de Cali en un Atanasio Girardot que espera ver una reacción urgente de su equipo. Al Rojo solo le sirve ganar, y además necesita que otros resultados lo mantengan con vida. La situación es crítica, pero no terminal. El plantel del DIM lo sabe. El argentino Francisco Fydriszewski, uno de los referentes del ataque, reconoció el difícil momento, pero también apeló al acompañamiento incondicional del hincha. “El hincha de Medellín siempre nos acompaña. Sabe que, matemáticamente, podemos llegar a la final. Hay que cambiar la actitud, obviamente. Ahora nos toca seguir trabajando.”