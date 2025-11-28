Tres semanas después: E.S.E Bello Salud llegó a acuerdo con la Nueva EPS y reanuda sus servicios

La E.S.E Bello Salud anunció que normalizó la prestación de servicios para los usuarios de la Nueva EPS, luego de alcanzar un acuerdo con el agente interventor de la entidad, Luis Óscar Gálvez, sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos financieros que permanecían pendientes y que rondaban los $1.500 millones.

Durante varias semanas, algunos servicios habían sido suspendidos debido al bajo nivel de pago recibido por parte de la EPS, situación que, según la institución, puso en riesgo la estabilidad financiera de Bello Salud. La suspensión afectó a más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado en Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá, quienes solo podían acceder a urgencias vitales, sin posibilidad de acceder a consultas externas, citas de control o tratamientos especializados.

“Desafortunadamente, los trámites administrativos que ha impuesto Nueva EPS y las demoras en las facturaciones, han hecho que se devuelvan facturas que ya aparecían adecuadamente radicadas”, expresó en su momento, César Augusto Arango Serna, gerente de la E.S.E Bello Salud.