Orlando Berrío cuenta la verdad detrás de su histórico gol en la Libertadores 2016 y habla de otros temas en esta entrevista exclusiva

Dialogamos con Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Nacional y Flamengo 2019. El exfutbolista habló sobre su decisión de retirarse del fútbol, su intención de comprar el Pereira junto a sus socios, el momento de los verdolagas bajo la dirección de Diego Arias, su paso por Brasil y los secretos de la Libertadores en la que marcó un gol inolvidable.

¿Qué hay de su presente, qué está haciendo?

“En lo personal, estoy tomando un camino más empresarial, con varios proyectos que poco a poco van saliendo a conocimiento del público. Estoy muy contento, porque todo esto que viene ahora me permitirá darle un giro a mi vida y, de una manera más adecuada, ayudarle al fútbol que tantas alegrías y felicidad me ha dado”.

¿Por qué decidió radicarse en Antioquia y dejar el fútbol siendo tan joven, con apenas 34 años?

“Antioquia es mi casa, mi hogar. Aquí me siento querido, amado. Mi esposa es de acá, mi hija Dominique nació aquí, y la gente paisa nos ha hecho sentir muy bien. Creo que sentirse querido en una tierra, más allá de cualquier gusto económico, te lleva a quedarte. Soy feliz en Antioquia, me encanta el clima, la gente, y siento que es el lugar ideal para desarrollar mis proyectos después del fútbol”.

Usted ha mencionado un interés en comprar el Pereira. ¿Qué lo motivó a involucrarse en ese proyecto y en qué consiste?

“Con mi socio, venimos trabajando en un proyecto que no nació de la noche a la mañana. Siempre he querido devolverle al fútbol todo lo que me dio: estabilidad económica, reconocimiento y cariño. Creo que la mejor forma de hacerlo es aportando al crecimiento del balompié colombiano. En Pereira vemos una plaza muy futbolera, con gente apasionada, y queremos contribuir a que el club y el fútbol nacional crezcan. Nuestro deporte tiene mucho talento, pero falta infraestructura y visión empresarial. Queremos ayudar a construir eso”.

Usted se retiró muy joven. ¿A qué se debió esa decisión y por qué no se dio su regreso a Nacional, donde es considerado ídolo?

“Sentí que era el momento de dejar la imagen hasta donde las personas la tienen de mí. No quería terminar de una manera en la que el fútbol me dejara a mí. También porque los proyectos a los que quiero dedicarme necesitan mi tiempo ahora. En cuanto a Nacional, quiero que la gente me recuerde en mi mejor momento. Después de mis lesiones no estaba en condiciones de darle al club lo que se merece. Me gustaría tener una despedida con Nacional, claro, pero no quiero dañar la imagen que con tanto esfuerzo construí solo por cobrar un salario”.

Usted compartió camerino con Diego Arias, hoy técnico de Nacional. ¿Cómo era en ese vestuario y qué piensa de su trabajo actual?

“Me alegra mucho lo que está viviendo Diego. Es una persona apasionada por el fútbol, muy dedicado y disciplinado. Desde hace tiempo venía preparándose para ser entrenador. Lo recuerdo conversando mucho con Pacho Nájera, con Juan Pablo Ángel, aprendiendo siempre. Veía su potencial. Hoy me alegra verlo cosechar los frutos de ese trabajo; verlo en Nacional, con buenos resultados y un equipo que juega bien”.

Volvamos al tema del Pereira. ¿En qué está el negocio? ¿Qué falta para concretarlo?

“Prefiero no hablar de porcentajes porque eso puede generar falsas expectativas. Lo que sí puedo decir es que tenemos mucho interés en adquirir el Pereira, pero aún no nos hemos sentado con los dueños. Queremos entender primero la situación del club, sus deudas y compromisos. La idea es construir desde lo deportivo y empresarial. A mí me motiva especialmente la parte deportiva: preparar mejor los clubes, mejorar las infraestructuras y que nuestro fútbol alcance un nivel de profesionalismo similar al de Argentina o Brasil”.