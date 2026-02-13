x

Declaran emergencia en un municipio del Suroeste de Antioquia ante las afectaciones por lluvias

Los casos ya se pusieron en conocimiento de la Gobernación, quien apoya las acciones necesarias. Conozca de qué municipio se trata y cómo se atienden las novedades.

  • Así quedó el puente “Los Nenes” tras colapsar una parte de su estructura. FOTO Cuerpo de Bomberos de Amagá
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La actual temporada de lluvias en Antioquia tiene a decenas de municipios afectados, y en el caso de Amagá, en el Suroeste del departamento, no es la excepción. Las precipitaciones de los últimos días en este pueblo derivaron en que su alcalde, Wílser Molina, se viera en la obligación de hacer una declaratoria de emergencia para intervenir, junto con las entidades departamentales, todas las zonas afectadas.

Lea más: Con los albergues a reventar: así se organizan en Córdoba para atender a los damnificados en medio de las inundaciones

El más reciente hecho tuvo lugar en la noche del jueves 12 de febrero, a eso de las 7:00 p.m., cuando una parte de la estructura del puente conocido como “Los Nenes”, en el sector Calle Larga de Amagá, se desprendió producto de las lluvias y el golpe constante del caudal de la quebrada La Ceibala. Esto dejó incomunicados a dos barrios: Calle Larga y Las Cabañitas, por lo que desde ese mismo momento las autoridades hicieron presencia en el lugar.

“Una vez conocimos del desprendimiento de estas aletas y de estos muros pantalla que tenía el puente, activamos el Comité de Gestión del Riesgo. El Dagran también está al tanto, y el señor gobernador ha manifestado todo su respaldo y su apoyo para las medidas que se requieran y esperamos evaluar los daños y cuantificarlos para proceder a la ejecución de la obra”, dijo el mandatario municipal.

A esto se suman otros tres acontecimientos en Amagá a raíz de la temporada de lluvias, en los que ya se adelantan acciones para mitigar los riesgos.

“En la vereda Pueblito Los Sánchez tuvimos un movimiento en masa que generó pérdida de banca y afectó la vía. Allí se vio comprometida una casa y 25 familias quedaron incomunicadas. En la vereda El Cedro otras 15 familias están perjudicadas por un segundo deslizamiento. Y en la vereda La Ferrería se perdió la vía producto del desconfinamiento de unos ingenieros de la Fundación Berta Martínez que están ejecutando una obra en un colegio”, agregó.

El punto radica en que la capacidad de reacción de Amagá no alcanza para cubrir y atender simultáneamente las emergencias, es por eso se hizo la declaratoria de emergencia para que desde la Gobernación de Antioquia se gestionen las acciones necesarias a través del Comité de Gestión de Riesgo.

Entérese: Alerta en Antioquia por nuevas inundaciones: riesgo de colapso de puente y dengue en Urabá

Lo que precisó el alcalde es que, afortunadamente, ninguna persona ha resultado herida por las emergencias asociadas a las lluvias, y que como medidas preventivas se han recomendado múltiples evacuaciones en diferentes sectores.

“Nosotros les hemos dicho: si ustedes consiguen una casa, les pagamos tres meses de arriendo como lo estipula la ley, o si se ubican en un lote se hacen las obras que haya a lugar para construir una vivienda y reubicar a las personas damnificadas”, concluyó.

Entre tanto, se hace el acompañamiento desde la administración municipal a todas las personas afectadas y a quienes también han perdido enseres. Cabe aclarar que una declaración de emergencia no es igual a una declaratoria de calamidad pública, extremos a los que espera no tener que acudir la Alcaldía de Amagá.

