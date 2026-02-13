Declaran emergencia en un municipio del Suroeste de Antioquia ante las afectaciones por lluvias

La actual temporada de lluvias en Antioquia tiene a decenas de municipios afectados, y en el caso de Amagá, en el Suroeste del departamento, no es la excepción. Las precipitaciones de los últimos días en este pueblo derivaron en que su alcalde, Wílser Molina, se viera en la obligación de hacer una declaratoria de emergencia para intervenir, junto con las entidades departamentales, todas las zonas afectadas.

El más reciente hecho tuvo lugar en la noche del jueves 12 de febrero, a eso de las 7:00 p.m., cuando una parte de la estructura del puente conocido como “Los Nenes”, en el sector Calle Larga de Amagá, se desprendió producto de las lluvias y el golpe constante del caudal de la quebrada La Ceibala. Esto dejó incomunicados a dos barrios: Calle Larga y Las Cabañitas, por lo que desde ese mismo momento las autoridades hicieron presencia en el lugar.

“Una vez conocimos del desprendimiento de estas aletas y de estos muros pantalla que tenía el puente, activamos el Comité de Gestión del Riesgo. El Dagran también está al tanto, y el señor gobernador ha manifestado todo su respaldo y su apoyo para las medidas que se requieran y esperamos evaluar los daños y cuantificarlos para proceder a la ejecución de la obra”, dijo el mandatario municipal.

A esto se suman otros tres acontecimientos en Amagá a raíz de la temporada de lluvias, en los que ya se adelantan acciones para mitigar los riesgos.

“En la vereda Pueblito Los Sánchez tuvimos un movimiento en masa que generó pérdida de banca y afectó la vía. Allí se vio comprometida una casa y 25 familias quedaron incomunicadas. En la vereda El Cedro otras 15 familias están perjudicadas por un segundo deslizamiento. Y en la vereda La Ferrería se perdió la vía producto del desconfinamiento de unos ingenieros de la Fundación Berta Martínez que están ejecutando una obra en un colegio”, agregó.