Qué pasará con el auxilio de transporte tras suspensión del aumento del salario mínimo

La decisión adoptada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en $1.750.905, dejó en el aire múltiples interrogantes acerca del futuro de miles de trabajadores en Colombia.
Sin embargo, para la tranquilidad de muchos, el incremento del auxilio de transporte no fue incluido en la medida cautelar.
El Decreto 1470 de 2025, que estableció el auxilio en $249.095 para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos, continúa produciendo efectos jurídicos. En consecuencia, el beneficio debe seguir pagándose bajo las condiciones vigentes mientras no exista una decisión que lo suspenda expresamente o una nueva norma que lo modifique.