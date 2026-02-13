Qué pasará con el auxilio de transporte tras suspensión del aumento del salario mínimo

La decisión adoptada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en $1.750.905, dejó en el aire múltiples interrogantes acerca del futuro de miles de trabajadores en Colombia. Sin embargo, para la tranquilidad de muchos, el incremento del auxilio de transporte no fue incluido en la medida cautelar. En contexto: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado El Decreto 1470 de 2025, que estableció el auxilio en $249.095 para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos, continúa produciendo efectos jurídicos. En consecuencia, el beneficio debe seguir pagándose bajo las condiciones vigentes mientras no exista una decisión que lo suspenda expresamente o una nueva norma que lo modifique.

El auxilio de transporte tiene como propósito compensar parte de los gastos de desplazamiento entre la vivienda y el lugar de trabajo, o de conectividad en el caso de teletrabajo. FOTO: Sebastián Aguirre.

El alto tribunal fue claro en que la suspensión no tiene efectos retroactivos. Es decir, las nóminas, pensiones, multas y demás obligaciones liquidadas con base en el salario mínimo decretado para 2026 no podrán reliquidarse. Lo ya pagado queda protegido por el principio de seguridad jurídica. Lea también: Más de 2 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia, ¿qué pasará ahora?

¿Por qué el auxilio de transporte no se vio afectado?

Aunque el auxilio de transporte suele anunciarse junto con el salario mínimo en la Comisión de Concertación, su naturaleza jurídica es distinta. Se trata de un beneficio destinado a compensar parcialmente los costos de desplazamiento entre la vivienda y el lugar de trabajo, y en el caso del trabajo remoto se reconoce como auxilio de conectividad digital. No constituye salario, pero sí impacta el ingreso mensual efectivo de millones de trabajadores. Lea también: Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia, ¿por el salario mínimo? En el decreto que fijó el incremento para 2026, el Gobierno argumentó que el auxilio está directamente vinculado a la política salarial y al objetivo de preservar el poder adquisitivo. Sin embargo, algunas de las demandas que hoy estudia el Consejo de Estado también cuestionan que su aumento haya contribuido a que el ingreso total llegara a $2.000.000, lo que —según los demandantes— generaría distorsiones frente a los criterios técnicos exigidos por la ley.

Trabajadores de La Compañia de Empaques. Foto: Hernán Vanegas Ochoa.

Mientras se expide el nuevo decreto transitorio ordenado al Ejecutivo del presidente Gustavo Petro, el auxilio sigue aplicándose bajo las reglas actuales. El proceso judicial continuará y será el alto tribunal el que, en una decisión de fondo, determine si los incrementos se ajustaron o no a los parámetros legales.

¿El auxilio de transporte podría modificarse si cambia el salario mínimo?

Sí. El tribunal ordenó al Gobierno del presidente Gustavo Petro expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días. De la cifra que allí se defina dependerá si el auxilio de transporte se mantiene en el valor actual o si es objeto de ajuste. Incluso, si el nuevo salario mínimo resulta inferior al inicialmente fijado, podría ampliarse el número de trabajadores con derecho al auxilio, al mantenerse el requisito de devengar hasta dos salarios mínimos. Mientras se estudian las nuevas decisiones, los trabajadores pueden tener tranquilidad: el auxilio de transporte continúa vigente y los pagos ya realizados no serán revertidos.

Bloque de preguntas y respuestas