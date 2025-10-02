x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atlético Nacional ya conoce el rival y fecha del duelo de ida de cuartos de final de Copa Betplay

El ganador se medirá en semifinales al vencedor de la llave Junior-América.

  • Atlético Nacional ya conoce el rival de cuartos de final de la Copa Betplay, otra vez, un club del Eje Cafetero. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional ya conoce el rival de cuartos de final de la Copa Betplay, otra vez, un club del Eje Cafetero. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de octubre de 2025
bookmark

Once Caldas, que venció 4-0 a Pasto, se confirmó como clasificado a los cuartos de final de la Copa Betplay, ganando la serie 6-1 y por ello, será el rival de Atlético Nacional en busca del paso a la semifinal.

Hay que recordar que el Verde antioqueño avanzó a esta fase tras ganar la serie ante el Deportes Quindío 6-2, tras la victoria en casa 4-0 y el empate en Armenia 2-2.

De acuerdo con la información que entregó el cuadro antioqueño, el duelo de ida por los cuartos de final, será el 9 de octubre, a las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

El juego de vuelta, aún no tiene definida la fecha y la hora.

Los dirigidos, de manera interina, por Diego Arias, son los campeones defensores de la Copa y se medirán ante los orientados por Hernán Darío Herrera, que tienen en su artillería a Dayro Moreno.

El ganador de la serie entre Nacional y Once Caldas se tendrá que medir en semifinal ante el vencedor de la llave que disputan América y Junior.

Estos son los duelos pendientes de los cuartos de final de la Copa

Octubre 2

Junior-América, 8:00 p.m., Metropolitano de Barranquilla

Octubre 7

Envigado-Pereira, 3:00 p.m., Polideportivo Sur

Octubre 9

Once Caldas-Atlético Nacional, 7:30 p.m., Palogrande

Octubre 15

América-Junior, 8:20 p.m., Pascual Guerrero

Octubre 21

Pereira-Envigado, 8:00 p.m., Centenario de Armenia

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida