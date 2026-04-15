¿Nació el amor? Periodista consiguió Instagram de una hincha en plena entrevista

El amor puede llegar en el momento menos esperado. ¿Será que sin pensarlo lo habrá encontrado un periodista argentino que en entrevista con una hincha de Boca Juniors consiguió la cuenta de Instagram de la mujer?

El corresponsal Nicolás Luaces, para AZZ, canal de streaming de Flavio Azzaro, vivió un simpático momento antes del duelo que Boca ganó el pasado martes 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores-2026.

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La historia se inició cuando Luaces le preguntó a la joven, de nombre Daniela, qué futbolista le gustaría que reforzará la plantilla del Xeneize a mitad de año, a lo que ella le respondió que Paulo Dybala, en este momento en la Roma, de Italia.

Como la entrevistada se expresaba bien durante el diálogo, Luaces le dijo que si era periodista, a lo que ella, con simpatía, le contestó que estudiaba psicología y era de Lanús.