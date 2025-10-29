Orden de aprehensión contra el presidente del Grupo Pachuca, dueño del León de James Rodríguez

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, tiene una orden de aprehensión en su contra por desacatar una resolución judicial, informó la organización propietaria de los clubes Pachuca y León del fútbol mexicano.
“El Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de Jesús Martínez Patiño e Hipólito Cabrera Acosta, y el Juez de Control ordenó el mandado de captura para conducirlos a proceso”, informó el Grupo Pachuca en un comunicado.
La entidad publicó este comunicado horas después de que el diario Reforma diera a conocer que Martínez y Cabrera, representante legal del club Pachuca, están acusados del delito de “desobediencia de particulares”.