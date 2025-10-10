Colombia buscará, ante España, su segunda clasificación histórica a semifinales en un Mundial Sub-20

Invicta, firme y con la ilusión intacta, la Tricolor llega a los cuartos de final del Mundial Sub-20 con la fe puesta en un sueño que persigue desde hace más de dos décadas. Al frente tendrá a una España que también buscará reescribir su historia.
Lo que pase en los 90 minutos en el Estadio Fiscal de Talca este sábado a las 3:00 p.m., puede marcar un antes y un después para el fútbol juvenil colombiano. ¿Qué bajas tendrá la Selección Colombia?, ¿cuál será la estrategia de juego frente a España?
Aquí todos los detalles previos al partido.