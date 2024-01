Sin embargo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, señaló que hacer las dos ligas al año es lo más práctico por ahora: “Se decidió el formato pensando en el calendario que tenemos, como la Copa América y el Mundial Femenino Sub 20 . Además, hay otros acontecimientos que acapararán el uso de los estadios, por eso nos inclinamos por esta opción aunque no descarto, a futuro, tener un campeonato largo de un año”.

Al elenco vallecaucano también le respira en la nuca Jaguares, que ocupa la posición 18 en esa tabla.

Mientras que el elenco albo de Manizales se ubica en la posición 15 y aunque la posibilidad de descender no pasa por la mente del cuerpo técnico, encabezado por Hernán Darío Herrera, otra floja campaña podría complicarles el panorama. “Estos equipos no se pueden descuidar porque ya se han visto casos en Brasil y Argentina de clubes grandes que pierden la categoría y no es fácil recuperarla. Ya acá vimos lo que le sucedió al América, por lo que Cali y Once Caldas deben estar atentos, no dejarse llenar de ansiedad porque eso puede complicarles la campaña”, aseguró el exfutbolista Jorge Bermúdez.

Los jugadores extranjeros que tendrá la Liga

América de Cali y Deportes Tolima serán los equipos con la mayor cantidad de extranjeros, 6 cada uno. El total de futbolistas de otras nacionalidades, entre los 608 que disputen la Liga, será de 51.

Entre ellos destacan el argentino Santiago Giordana (Millonarios), el portero venezolano José Contrera (Águilas), el también cuidapalo uruguayo Santiago Mele (Junior), el lateral panameño Iván Anderson (Fortaleza), el delantero Brayan Gil (El Salvador) del Tolima, Juan Munera (España) del América, el defensor Juan Pablo Vargas (Costa Rica) de Millonarios, el lateral de nacionalidad armenia, Jordy Monroy (Pereira), el volante francés Quentin Danloux (Patriotas), el creativo peruano Raziel García del Tolima, al igual que el portero brasileño Neto Volpi, también del elenco pijao, y el extremo ecuatoriano Billy Arce (Once Caldas).

“Hoy en día no hay tantos extranjeros en el fútbol colombiano como en otras épocas, se le está creyendo más a los jóvenes valores de nuestro país y eso permite que tengan mayores oportunidades de mostrarse. La mayoría de equipos le apuestan a sus divisiones inferiores y eso permite que el jugador colombiano tenga más roce y también pueda salir más rápido al exterior. Creo que los extranjeros que hay tienen una gran responsabilidad para seguirles abriendo puertas a más jugadores de afuera. Aunque los costos también son elevados y eso es un obstáculo para traer figuras de otros países”, apuntó el técnico colomboargentino, Óscar Héctor Quintabani.