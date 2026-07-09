¿Qué aportará Franco Armani en Atlético Nacional? Conozca la actualidad del hombre más ganador del Verde

La vuelta de Franco Daniel Armani al pórtico de Atlético Nacional se puede definir como un regreso a la identidad del club, pues el guardameta es sinónimo de éxito en la historia verdolaga. El argentino que se pondrá el buzo de arquero en el equipo más laureado de Colombia regresa después de 9 años para ser pieza clave del resurgimiento ganador del club de la mano de la dirección deportiva con Víctor Marulanda y técnica con Lucas González a la cabeza. Justamente Marulanda, en charla con EL COLOMBIANO, dejó claro que la planeación del año en el equipo verde irá de la mano con la idiosincrasia que lo caracterizó a través de la historia; por ello se hizo con los servicios del entrenador bogotano, quien gusta del fútbol lírico con el balón, además de llegar con otro ídolo como asistente técnico, Alexis Henríquez.

Partiendo de esta base, se entiende en primera instancia que el fichaje de Armani va por el lado emocional, personal y una forma de agradecerle al jugador lo que hizo en el club. Se entiende que el portero del sur del continente suramericano es un recuerdo vivo de las mejores épocas del club, lo que va de la mano con lo manifestado por el director deportivo de volver a las bases y tener un mix entre referentes, jugadores figuras y juveniles emergentes. No se pueden dejar por fuera las palabras que brindó el campeón del mundo en Catar 2022. Franco, en enero de 2018, se despidió de un Atanasio Girardot repleto, que en día laboral y en horas de la tarde, se llenó para despedir al ídolo de la Copa Libertadores 2016 antes de partir a River Plate, otro club en el que hizo historia. Armani afirmó en aquel caluroso día que se retiraría en Nacional.

¿Cómo le irá bajo palos?

Entrando en materia netamente futbolística, “El Pulpo” viene sin ritmo de competencia al perder la titularidad de River con el juvenil Santiago Beltrán. Para entender esto hay que contextualizar las grandes capacidades del hoy titular en la Banda Roja y que la edad de Franco no viene sola. A sus 39 años, Armani es considerado por muchos como el mejor arquero de la historia de River y Atlético Nacional, principalmente por su capacidad de aparecer “cuando las papas queman”. No se puede negar que de aquel Armani de 2016 a este, existe una disminución en la rapidez del reflejo; sin embargo, aún sobresale con sus atajadas. Quizá el punto más importante del guardameta es el mismo que lo llevó a la eternidad en su primera etapa en Nacional: ser un antipenal. En una época donde los penales no le sonríen a los Verdolagas, por ejemplo, la tanda de penaltis contra Sao Paulo en 2025 que lo dejó afuera de la Copa Libertadores. Con Armani, Nacional ganó 2 títulos ligueros desde los once pasos y muchas tandas más en las que Franco fue figura. En los otros aspectos del juego del guardameta actual, como el fútbol aéreo o la salida limpia con los pies, Armani nunca fue el más destacado, pero respondió de forma correcta, principalmente bajo la batuta de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis. Con Lucas González, seguramente tendrá bastante participación en la primera secuencia de pases; sin embargo, es sabido que no será su fuerte, pero puede cumplir.

Un guía para los más jóvenes

La carta de presentación del argentino es pesada: más de 13 títulos en Atlético Nacional, en la mayoría de las obtenciones de los trofeos fue figura del equipo. Su paso por River Plate fue igual o más exitoso en menos tiempo, equipo con el cual sumó 10 galardones a su cuenta, uno de ellos, la Copa Libertadores 2018 contra el clásico rival, Boca Juniors. A pesar de su éxito en clubes, lo que más pesa en la espalda de Franco Armani es la obtención de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con la selección de Argentina, a pesar de no ser titular del torneo, “El Pulpo” fue el arquero inicialista en los primeros dos años del ciclo de Lionel Scaloni. Armani, querido en la selección argentina, en River y principalmente en Nacional, es voz autorizada para guiar a los más jóvenes e incluso a los que no lo son tanto. Se espera que el principal beneficiado sea el guardavallas juvenil, Kevin Cataño. El portero de 20 años, de un biotipo parecido al de Armani, puede aprovechar la experiencia, el conocimiento y la mentalidad que llevaron al oriundo de Casilda a lo más alto, para que el joven pueda crecer en su carrera deportiva. Atlético Nacional está próximo a anunciar a Franco Armani como nuevo monarca en cancha de sus filas. El club hará su debut competitivo el próximo 21 de julio ante Tigres F.C. por la Copa Colombia. Lea también: Confirmado | El buen hijo vuelve a casa: Franco Armani regresa a Atlético Nacional después de 9 años