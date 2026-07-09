¿Qué aportará Franco Armani en Atlético Nacional? Conozca la actualidad del hombre más ganador del Verde

La vuelta de Franco Daniel Armani al pórtico de Atlético Nacional se puede definir como un regreso a la identidad del club, pues el guardameta es sinónimo de éxito en la historia verdolaga. El argentino que se pondrá el buzo de arquero en el equipo más laureado de Colombia regresa después de 9 años para ser pieza clave del resurgimiento ganador del club de la mano de la dirección deportiva con Víctor Marulanda y técnica con Lucas González a la cabeza.
Justamente Marulanda, en charla con EL COLOMBIANO, dejó claro que la planeación del año en el equipo verde irá de la mano con la idiosincrasia que lo caracterizó a través de la historia; por ello se hizo con los servicios del entrenador bogotano, quien gusta del fútbol lírico con el balón, además de llegar con otro ídolo como asistente técnico, Alexis Henríquez.