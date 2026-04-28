Deportes Quindío y Unión Magdalena lideran los cuadrangulares de la B, ¿cuándo juega Envigado?

Arrancaron los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay que define el primer campeón del año, en busca de los dos cupos que da el certamen para regresar a la A.

Deportes Quindío y Tigres en el cuadrangular A, tomaron la ventaja, tras la primera fecha del Torneo Betplay y con tres puntos, lideran la tabla, mientras que Envigado, que juega este miércoles en el Polideportivo Sur, ante Tigres, a las 3:30 de la tarde, es último por su derrota en el estadio Centenario de Armenia.

Los dirigidos por Alberto Suárez perdieron 2-1 ante los cuyabros con una acción desafortunada en el minuto 89, entre el arquero Andrés Tovar y Juan Quejada, para que Juan Ibargüen marcara el segundo tanto para el triunfo de los cafeteros.

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Este miércoles, el cuadro naranja recibe en su campo a Tigres, a las 3:30 de la tarde, con la ilusión de ganar para recuperar terreno en la tabla de posiciones con miras a ser el finalista del Grupo A para buscar el título del primer semestre.

Envigado tendrá dos duelos como local, este miércoles y luego el lunes 4 de mayo, cuando recibe en el Polideportivo Sur a Internacional de Palmira. De lograr las dos victorias, el equipo antioqueño retomaría fuerza en busca de luchar por el paso a la final del torneo.

Hay que recordar que el Torneo Betplay entrega, al final del año, dos cupos para la A y que los dos campeones de cada semestre en el torneo tienen la ventaja en busca de alcanzar esas dos casillas para volver a la primera división.

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