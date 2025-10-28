La hora de la epopeya: Racing, de Duván Vergara, reta al Flamengo, de Jorge Carrascal, por pase a la final de Libertadores

Llegó la hora para que Gustavo Costas intente una nueva epopeya. Con las apuestas en contra, Racing buscará este miércoles dar vuelta a la serie contra el todopoderoso Flamengo y regresar a una final de la Copa Libertadores por primera vez en casi seis décadas.
Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba en la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva hazaña continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.
El club argentino llega al estadio El Cilindro de Avellaneda con la necesidad de revertir la derrota agónica que sufrió en Río de Janeiro la semana pasada, donde el Fla se impuso por 1-0 con gol de Jorge Carrascal.
Aunque el Mengão, que dirige el exlateral Filipe Luís, hizo méritos para ganar por más, el portero albiceleste, Facundo Cambeses, hizo al menos tres atajadas consagratorias que permitieron que los suyos sigan de pie.
Costas, fervoroso hincha de Racing, convocó a los seguidores a una multitudinaria reunión en Avellaneda antes de concentrar al plantel para el juego que definirá al primer finalista.
“Todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos”, dijo en un video divulgado en redes sociales.