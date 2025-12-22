Bad Bunny y J Balvin por fin se reconciliaron: los artistas cantaron juntos este fin de semana en México

Este domingo, Bad Bunny cerró con broche de oro el paso de su Debí Tirar Más Fotos World Tour en México. En ese país, el puertorriqueño dio ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde cada día asistieron más de 66.000 personas. En su último día, el artista tuvo como invitado especial a J Balvin, colaboración que pocos se esperaban.
Además de interpretar algunos de los éxitos más reconocidas de ambos artistas, los dos se reconciliaron poniendo fin a una separación de varios años.
El inesperado momento fue registrado por los asistentes al show, quienes grabaron cuando Balvin subió al escenario. “Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, le dijo el artista paisa a Bad Bunny.
“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, le respondió el puertorriqueño haciendo referencia al motivo de su distanciamiento, luego de haber colaborado en diferentes proyectos musicales.