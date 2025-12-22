Bad Bunny y J Balvin por fin se reconciliaron: los artistas cantaron juntos este fin de semana en México

Este domingo, Bad Bunny cerró con broche de oro el paso de su Debí Tirar Más Fotos World Tour en México. En ese país, el puertorriqueño dio ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde cada día asistieron más de 66.000 personas. En su último día, el artista tuvo como invitado especial a J Balvin, colaboración que pocos se esperaban. Le puede interesar: ‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot Además de interpretar algunos de los éxitos más reconocidas de ambos artistas, los dos se reconciliaron poniendo fin a una separación de varios años. El inesperado momento fue registrado por los asistentes al show, quienes grabaron cuando Balvin subió al escenario. “Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, le dijo el artista paisa a Bad Bunny. “Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, le respondió el puertorriqueño haciendo referencia al motivo de su distanciamiento, luego de haber colaborado en diferentes proyectos musicales.

El paisa continuó celebrando los recientes logros de Bad Bunny, quien fue el artista más escuchado a nivel global en 2025 en Spotify. “Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música. El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, aseguró J Balvin. Puede leer: DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el disco que explica cómo Benito llegó a ser Bad Bunny Después de estas palabras, los artistas cantaron varios de sus éxitos. La canción y Qué pretendes, ambas del álbum Oasis, el trabajo musical que estrenaron juntos en 2019, fueron dos de los temas que pudieron escuchar los más de 66.000 asistentes al concierto, al igual que Si tu novio te deja sola e I Like It.

¿Por qué se distanciaron J Balvin y Bad Bunny?

Aunque los cantantes del género urbano nunca han dado a conocer públicamente los motivos de su distanciamiento, existen varias teorías sobre por qué dejaron de colaborar musicalmente.

El último proyecto en el que trabajaron juntos fue Oasis, el álbum que lanzaron en compañía hace seis años. Tras ese disco, no volvieron a sacar canciones en colaboración. Algunos fanáticos señalan que en su distanciamiento pudo haber influido la tiradera que lanzó Residente en 2022 contra Balvin y en la que Bad Bunny habría tomado partido por el puertorriqueño. En una entrevista reciente realizada por el creador de contenido Ibai al cantante colombiano, este se refirió a esa etapa de su carrera y aseguró que ya la superó, que pidió perdón y se perdonó a sí mismo. Lea también: Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá La separación entre Bad Bunny y J Balvin se hizo más notoria en 2023, cuando el puertorriqueño lanzó el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, en el que mencionó directamente al colombiano. “Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin”, dice en la canción Thunder & Lighting. Más adelante, en una entrevista, el paisa confesó: “El amigo que conocí en ese momento fue increíble, tal vez pasó por algo... la fama y el dinero te pueden cambiar un poco, o mucho. Yo a Bad Bunny lo veré siempre como un hermano pequeño y no me lo tomaré personal”. Ahora, con el regreso de esta dupla a los escenarios, los fanáticos de ambos artistas esperan la llegada de nuevas colaboraciones y también se entusiasman ante la idea de que Balvin repita con Bad Bunny en alguna de las tres fechas que tendrá este último en Medellín en enero de 2026. El 23, 24 y 25 serán los únicos tres show que ofrecerá en Colombia en el marco de esta gira mundial.

