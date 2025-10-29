Rafael Dudamel ya no es más el técnico del Deportivo Pereira

El venezolano Rafael Dudamel dejó de ser entrenador del Deportivo Pereira, informó este miércoles el club, que atraviesa una profunda crisis financiera y adeuda pagos a sus empleados.

El exseleccionador de Venezuela y sus jugadores denunciaron desde hace semanas que el equipo, que compite en la primera división del fútbol colombiano, no les ha pagado varios sueldos.

En los dos últimos partidos, saldados con derrotas 5-1 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto, el Matecaña jugó con juveniles ante una huelga de sus futbolistas profesionales.

Deportivo Pereira, que marcha en la decimosexta casilla en el torneo Clausura con 18 puntos tras 18 fechas disputadas, le deseó a Dudamel en un comunicado “éxitos en sus futuros proyectos”, sin precisar si el orientador renunció o fue despedido.

Medios locales aseguran que el timonel de 52 años, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

El exportero es uno de los entrenadores con mayor éxito en el fútbol colombiano en los últimos años. En 2021 fue campeón de la liga con Deportivo Cali y en 2024 repitió al frente de Atlético Bucaramanga.

También tuvo experiencias, aunque poco destacadas, en Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y Necaxa de México.

Con Pereira, con el que tenía contrato hasta 2026, estuvo al frente 30 partidos, de los que ganó 10, empató 12 y perdió 8. Su elenco anotó 44 goles y recibió 38 en contra.

En la siguiente jornada de la Liga Betplay 2-2025, Pereira, que en sus últimas dos salidas con sus juveniles fue dirigido por Germán Correa y Cristian Galíndez, recibirá este sábado al Independiente Medellín a las 6:10 p.m.

