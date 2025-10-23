“No jugamos más hasta que nos paguen”: el ultimátum del Pereira que sacude la Liga BetPlay; ¿podría desaparecer el club?

Los jugadores del histórico club risaraldense Deportivo Pereira están al borde de una ruptura definitiva, y anunciaron recientemente que no participarán en el próximo partido de la Liga BetPlay ante Águilas Doradas este viernes 24 de octubre, a raíz de deudas que se extienden a varios meses, según el propio plantel.
La crisis financiera en el club, en apariencia contenida, ha estallado ahora con más dureza, y los jugadores denuncian que el pago de salarios, seguridad social y otros conceptos no ha sido cumplidos y han decidido tomar cartas sobre el asunto. Le contamos todos los detalles de la crisis financiera del club pereirano.