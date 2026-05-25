Depredador sexual de Tolima al parecer abusó de 5 hijas, 2 sobrinas y una nieta

Un depredador sexual fue puesto tras las rejas en el departamento del Tolima, luego de abusar durante dos décadas continuadas de sus propias familiares.

El horror quedó al descubierto tras las denuncias recibidas por la Fiscalía en los municipios de Fresno y Rovira, las cuales involucraban a un campesino de 60 años de edad.

El ente acusador reportó este lunes que los crímenes fueron perpetrados entre 1998 y 2024, tanto en esos dos pueblos como en la ciudad de Bogotá.

Las víctimas fueron cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, ultrajadas en fincas lejanas de los centros urbanos, principalmente.