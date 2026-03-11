Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, quienes estarían involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos son investigados por el delito de cohecho con relación a lo ocurrido en 2023, que para ese momento los representantes hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y habrían aceptado dádivas por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda. En contexto: Ordenan captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD; la representante se entregó ante la Sijín en Arauca De acuerdo con la investigación, a cambio habrían emitido conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno. Como contraprestación, se habrían impulsado contratos y obras públicas en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos, financiados con recursos de la UNGRD. Wadith Alberto Manzur Imbett, quien figura como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, llegará al Senado tras obtener en las elecciones legislativas de este 8 de marzo más de 125.000 votos, siendo uno de los congresistas más votados en esta jornada electoral. El congresista del Partido Conservador, de 39 años, ha sido investigado por presuntamente haber ejercido presiones para el direccionamiento de contratos millonarios a cambio de respaldos en la Comisión de Crédito Público.

Las numerosas propiedades de Wadith Alberto Manzur

Llama la atención las numerosas propiedades registradas en la Superintendencia de Notariado y Registro a nombre de Manzur, de las cuales el 90 % no cuentan con dirección registrada. Aunque en Notariado y Registro no hacen claridad si se trata de apartamentos, parqueaderos, garajes, depósitos, oficinas u otro tipo de inmuebles, al parecer estarían distribuidas en distintas regiones del país. Uno de los bienes registrados es un apartamento de estrato 4 ubicado en el Edificio Río, en Montería, Córdoba. En esa misma edificación el congresista tendría dos parqueaderos de su propiedad.

También figura una dirección ubicada en una urbanización llamada Villa Rosa, la cual aparece en Google Maps con ubicación en Corozal, Sucre. Otra de las propiedades más comentadas es una mansión que presuntamente tendría en Montería, Córdoba, sobre la cual varios creadores de contenido han realizado denuncias, y comunidades locales han marchado por los alrededores exigiendo respuestas a los casos de corrupción que presuntamente involucrarían a Manzur.

En la Superintendencia de Notariado y Registro aparecen al menos 47 inmuebles con la cédula de Manzur. Aunque todos cuentan con matrícula inmobiliaria, solo 10 tienen dirección registrada y cinco de ellos se encuentran en la Urbanización Villa Rosa.

El congresista ha sido duramente cuestionado por su gestión y sus movimientos en el departamento de Córdoba. Durante la temporada de lluvias, que dejó entre 140.000 y 170.000 damnificados, se viralizó una foto en la que se ve una valla publicitaria de Wadith Manzur, invitando a los habitantes de la región a votar por él con el número 100 por el Partido Conservador.

Lo que causó asombro es que esa publicidad estaba ubicada en un sitio donde familias perdieron sus pertenencias debido a las inundaciones, reflejando así un contraste irónico entre lo que mostraba la valla y la realidad de la situación.

La ironía fue tal que el propio Manzur hizo un llamado a Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, para que “ayudara a los damnificados” de Córdoba, la misma entidad por la que hoy enfrenta orden de captura por presunta corrupción. “(...) Este tipo de situaciones —(los desastres por inundaciones)— se pueden mitigar y evitar cuando se ejecuta el amplio presupuesto que tiene una entidad como la suya (UNGRD). Y, sobre todo, una responsabilidad tan grande como la que usted tiene”, expresó Manzur en un video. Cuando se conoció la orden de captura contra Wadith Alberto Manzur Imbett, el director Carrillo publicó en su cuenta de X lo siguiente: “Hace un par de semanas hablé de Wadith Manzur con El Meridiano, el periódico más importante de Córdoba. Lamentablemente editaron el video y borraron mis palabras; me habría gustado compartirlas hoy. Finalmente, la Corte Suprema tomó una decisión y manda a la cárcel al senador electo”.