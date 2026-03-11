Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, quienes estarían involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ambos son investigados por el delito de cohecho con relación a lo ocurrido en 2023, que para ese momento los representantes hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y habrían aceptado dádivas por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda.
En contexto: Ordenan captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD; la representante se entregó ante la Sijín en Arauca
De acuerdo con la investigación, a cambio habrían emitido conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno. Como contraprestación, se habrían impulsado contratos y obras públicas en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos, financiados con recursos de la UNGRD.
Wadith Alberto Manzur Imbett, quien figura como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, llegará al Senado tras obtener en las elecciones legislativas de este 8 de marzo más de 125.000 votos, siendo uno de los congresistas más votados en esta jornada electoral.
El congresista del Partido Conservador, de 39 años, ha sido investigado por presuntamente haber ejercido presiones para el direccionamiento de contratos millonarios a cambio de respaldos en la Comisión de Crédito Público.