Esto pasaría con las curules de Manzur y Manrique, congresistas reelectos con orden de captura por caso UNGRD

Después de que la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, empezaron los cuestionamientos de qué ocurrirá con sus curules, ya que acaban de ser reelegidos. Ambos fueron acusados por el delito de cohecho impropio e irán a la cárcel por una medida de aseguramiento. Son varias preguntas para el caso del congresista conservador Wadith Manzur y la congresista de las CITREP Karen Manrique. Por ahora, ninguno de los dos representantes ha sido condenado y hay presunción de inocencia, pero de todas maneras se aplicaría la figura de la silla vacía en estos últimos tres meses de Congreso. Lea también: Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados

¿Qué significa la figura de la silla vacía en el Congreso?

La figura de la silla vacía implica, según el artículo 134 de la Constitución Política, que: “En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública...” y otros delitos. En este caso, se trata de estos últimos, por eso no pueden ser reemplazados.

A pesar de esto, no es claro si la medida aplicaría solo para el tiempo que les queda en su actual curul, o si también afectaría a la silla para la que fueron elegidos entre 2026 y 2030. En el caso de Manzur, subió de la Cámara al Senado. Una de las figuras políticas que se refirió a esta alternativa fue la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien no continuará en el Congreso tras las elecciones del domingo:

Algunos precedentes: Mario Castaño y Aída Merlano

Un precedente relevante para este caso es el del exsenador liberal Mario Castaño, quien fue capturado el 7 de junio de 2022, a poco más de un mes de acabar su período legislativo. Su curul no alcanzó a ser ocupada pero tampoco se aplicó la figura de la silla vacía. Castaño fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Tejió una red criminal en diferentes departamentos como Caldas, Chocó, Risaralda y Caldas. Y, además de su condena, fue multado con una millonaria multa. Otro caso es el de Aída Merlano, a quien la Corte Suprema le confirmó financiación con recursos que excedían los topes legales y, posteriormente, por fugarse. Aunque Soledad Tamayo asumió su escaño en el Senado durante un poco más de un año, el Consejo de Estado le cerró el camino al anular el acto de llamamiento que le hizo el Congreso para asumirlo, y reafirmó que aplicaba la medida de la silla vacía. Lea también: Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD

Reacción del Partido Conservador frente al caso Manzur

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto al caso de Wadith Manzur, el Partido Conservador informó que activaría los “mecanismos éticos y disciplinarios” pero que desde la colectividad se espera que pueda “presentar sus argumentos y demostrar su inocencia”. “Reiteramos nuestra confianza en las instituciones y en la autonomía de la justicia, pilares del Estado Social de Derecho. Las decisiones judiciales deben ser acatadas dentro del marco institucional que rige nuestra democracia. Al mismo tiempo, recordamos que toda persona goza de la presunción de inocencia y del derecho a ejercer su defensa con todas las garantías que consagra la ley”, aseguró la colectividad.

"Esperamos que en este proceso el representante Manzur pueda presentar sus argumentos y demostrar su inocencia. El Partido activará los mecanismos éticos y disciplinarios previstos en sus estatutos, garantizando siempre el debido proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones", reiteraron a través de su cuenta de X (antes Twitter).