Esto pasaría con las curules de Manzur y Manrique, congresistas reelectos con orden de captura por caso UNGRD

Después de que la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, empezaron los cuestionamientos de qué ocurrirá con sus curules, ya que acaban de ser reelegidos. Ambos fueron acusados por el delito de cohecho impropio e irán a la cárcel por una medida de aseguramiento.
Son varias preguntas para el caso del congresista conservador Wadith Manzur y la congresista de las CITREP Karen Manrique. Por ahora, ninguno de los dos representantes ha sido condenado y hay presunción de inocencia, pero de todas maneras se aplicaría la figura de la silla vacía en estos últimos tres meses de Congreso.
