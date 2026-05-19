Ecopetrol avanza en clúster eólico de La Guajira: compró 49% de dos proyectos por US$25,5 millones

Ecopetrol anunció el cierre de la adquisición del 49% de participación en dos proyectos eólicos ubicados en La Guajira, como parte del acuerdo de inversión firmado con AES Colombia en abril de 2025. La operación corresponde a los proyectos JK1 y JK2, que hacen parte del clúster eólico Jemeiwaa Ka’I, y tuvo un valor aproximado de US$25,5 millones. Según informó la compañía, ya se cumplieron las condiciones precedentes y los requisitos legales necesarios para avanzar con esta etapa de la inversión.

Los proyectos están ubicados en el municipio de Uribia, en la alta y media Guajira, y cuentan con una capacidad asignada de 259 megavatios (MW), además de una línea de transmisión de 35 kilómetros que conecta con la subestación colectora. De acuerdo con Ecopetrol, una vez entren en operación, JK1 y JK2 podrán generar cerca de 1.100 gigavatios hora al año (GWh-año), volumen equivalente aproximadamente al 12% de la demanda energética promedio del Grupo Ecopetrol. La empresa señaló que este suministro contribuirá a mejorar la eficiencia en costos energéticos y fortalecerá la confiabilidad operativa de sus actividades. Para el desarrollo de los proyectos, Ecopetrol y AES Colombia avanzan en la estructuración de un esquema de ejecución y operación mediante un patrimonio autónomo, figura que permitirá gestionar el desarrollo de los activos de manera conjunta. La petrolera también destacó que estos proyectos hacen parte de su estrategia de transición energética y descarbonización. Según las estimaciones de la compañía, los beneficios ambientales asociados alcanzarían cerca de 4,3 millones de toneladas de CO2 equivalente evitadas.

La adquisición se enmarca dentro del Acuerdo Marco de Inversión (AMI) suscrito entre Ecopetrol y AES Colombia el 14 de abril de 2025, mediante el cual la estatal busca adquirir el 49% del clúster eólico completo. El clúster Jemeiwaa Ka’I está conformado por seis proyectos eólicos con una capacidad aproximada total de 1.087 MW, además de la infraestructura de transmisión asociada.

Ecopetrol aún espera completar compra del resto del clúster Jemeiwaa Ka’I

Pese al avance anunciado, Ecopetrol aclaró que aún está pendiente el cumplimiento de las condiciones precedentes para concretar la adquisición del 49% de los cuatro proyectos restantes que integran el clúster Jemeiwaa Ka’I.