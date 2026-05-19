Registrador no cede ante Petro por entrega de código fuente de software electoral: “Sería dar la oportunidad al hacker”

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a atacar a la Registraduría y ha insistido en su narrativa de un supuesto fraude, además de pedir que el software electoral sea entregado al Estado. Hernán Penagos, registrador nacional, calificó la solicitud del mandatario como inviable y advirtió que acceder a ella representaría un “grave riesgo” para la seguridad y la integridad del proceso democrático.

El funcionario ha salido en respuesta a la narrativa impulsada principalmente desde el petrismo sobre la existencia de un fraude y en declaraciones a La FM y la revista Semana ha detallado los motivos por los cuales no accederá a las solicitudes del presidente.

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Para Penagos, el código fuente del software de los comicios debe permanecer bajo estricta reserva, pues en caso de ponerlo a disposición de la Presidencia, el sistema se vuelve vulnerable, pues “permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo”, especificó ante la revista mencionada.

Otra de las razones compartidas por Penagos a los medios mencionados es que dicha divulgación facilitaría que terceros suplanten el software oficial, permitiendo que las personas terminen visualizando un sistema o una página web diferente a la de la Registraduría.